ВАМИ ГОРДИТСЯ СТРАНА!

Ветераны минувших сражений, труженики тыла, многочисленные жители микрорайона Гагаринский Центрального района Сочи пришли в День защитника Отечества 23 февраля к памятнику на улице Клубничной, воздвигнутому на месте братской могилы воинов, умерших от тяжелых ран в сочинских госпиталях во время Великой Отечественной войны.

Состоялся торжественный митинг, в подготовке которого участвовали представители совета ТОС "Гагаринский" Игорь Виноградский, Сергей Титов, депутат Городского Собрания Сочи Кирилл Гордон, координатор партии "Единая Россия" Вадим Белоус, казаки. Они же поздравили собравшихся с праздником, выразили защитникам Отечества благодарность за героизм и отвагу.

– Все мы время от времени приходим к местам захоронений солдат и офицеров,– сказал Кирилл Гордон. – Обычно это происходит в профессиональные праздники. Пограничники, моряки, десантники, артиллеристы, танкисты... И скорбные слова на обелисках:"Погиб при выполнении задания Правительства СССР...", "Погиб при исполнении обязанностей военной службы...". Погиб, погиб, погиб... Мы меняемся, взрослеем. А они остаются в одном и том же возрасте.

И с возрастом все отчетливее понимаешь, сколько не увидел в жизни тот подполковник, погибший в 34 года. Или этот лейтенант в свои 24...

Память и уважение к погибшим нашему народу были присущи всегда. Даже в лихие годы истории, когда старались нас этой памяти лишить, могилы в подавляющем большинстве оставались нетронутыми. Наши герои будут жить вечно!

Трогательно прозвучали слова жены участника Великой Отечественной войны Зои Макеевой:

– Без мужской уверенности, смелости и самоотверженности нам, женщинам, не обойтись. Поэтому, дорогие защитники, оставайтесь такими же сильными, ведь под вашей защитой – вся страна! И пусть этот праздник наполнит все сердца любовью к Родине, любовью ко всем жителям нашей необъятной Отчизны, любовью к хрупким женщинам! Желаем вам оставаться вечно молодыми и благородными.

Учащиеся колледжа поликультурного образования, лицея №23 прочитали стихи, исполнили песни патриотического содержания.

К памятнику были возложены венки и цветы. Владимир ВОЛГИН. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]