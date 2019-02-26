УВИДЕТЬ РАССВЕТ

Вечер жизни в Сочи становится утром Правительство установило довести средний возраст жизни до 80 лет и выше, заставило задуматься курортный бизнес о развитии оздоровительного отдыха для пожилых людей. Здесь непросто составлять коммерческие проекты в связи с тем, что доходы нынешних пенсионеров далеки от вожделений отдыхать на Черноморском побережье. Но их составляют весьма успешно.

К слову сказать, побывав на Олимпиаде, Чемпионате мира по футболу и других мероприятиях международного уровня, жители Европы, в том числе и весьма преклонного возраста, облюбовали Сочи как место, где можно зарядиться здоровьем без особых проблем для семейного бюджета, потому что наши цены и их пособия и зарплаты весьма завидно соотносятся друг с другом.

Например, лечение и отдых в знаменитом Баден-Бадене, побратиме Сочи, обойдется в три раза дороже, чем у нас. Плюс горный воздух, морской бриз и вкусная еда. О еде гостья Сочи фрау Мюльф заметила, что у нас она впервые почувствовала естественный вкус мяса, меда, зелени. Она без ума от кавказской кухни. Говорит, что в ней сплошные витамины, которые придали ей сил и зарядили хорошим настроением. В Европе, говорит гостья из Германии, уже давно пластмассовые помидоры, нержавеющие яблоки, зелень, выращенная в растворе химических элементов. Ей и еще пяти её спутницам, таким же женщинам, кому за 70, приехавшим с земель Вест-Фалии, у нас нравится все. А самое главное – отношение обслуживающего персонала. Рассказывают, что, например, горничная научила немецких бабушек при болях в ногах применять растирания раствором сирени на спирту, а бороться с морщинами при помощи дольки хурмы и кусочка фейхоа. В Сочи женщины поняли, что такое не дышать воздухом, а пить его. В планах немок в следующий раз привезти с собой спутников, а также подумать о долгосрочных договорах с принимающей на оздоровление стороной.

Хозяин гостевого дома в Красной Поляне, в перспективе планирующий превратить свое владение в дом отдыха гериатрической направленности, Валерий Б. говорит, что в текущем осенне-зимнем периоде он принял 13 пожилых людей из Москвы и Екатеринбурга, отдых которым оплатили их дети.

Несмотря на достаточно демократичные цены по нынешнему времени, 2200 рублей за суточный пансион, сумма неподъемная для большинства пенсионеров. Если создавать условия отдыха для пожилых людей, необходима медицинская служба. Но средних медработников со специализацией "Гериатрия" в Сочи очень мало. Врачей также недостаточно. Сейчас Валерий связывается с медколледжами, чтобы послать медсестер и фельдшеров учиться, как лечить пожилых. В таких домах должно быть круглосуточное наблюдение, а также отпуск процедур, назначенных врачом. Ведь бабушкам и дедушкам часто показаны препараты, принимать которые необходимо пожизненно. Контролировать и мониторить их здоровье нужно непрерывно. Есть проблема, которая сводится к оказанию экстренной помощи в случае ухудшения самочувствия.

Как сообщили нам в ГБУЗ"Городская больница №4 города Сочи", расположенной в Красной Поляне, все граждане России, имеющие полис ОМС, получают медицинскую помощь в рамках перечня услуг бесплатно. Обслуживает иногородних больных лечебно-профилактическое учреждение по месту пребывания. Пациенты из других государств и не имеющие полиса ОМС обслуживаются согласно тарифам, опубликованным на сайтах лечебных учреждений. Здесь, как видим, особой проблемы не существует.

Если государство, реализуя нацпроекты, выделяет для сохранения жизней колоссальные деньги, то есть вероятность, что расширится список оздоровительных мероприятий, а это значит, что хорошие и очень хорошие заведения смогут получить госзаказ по линии социальной защиты. Будет гарантирован заработок – и ответственность возрастет.

Предприниматели, намеренные принимать людей преклонного возраста, поведали о том, что необходимо нести затраты на закупку различного оборудования для передвижения колясок, ходунков и т.д. Также есть потребность установить в помещениях страховочные перила вдоль стен, а если расстояние больше, то снабдить площади горизонтальными эскалаторами. Точно также оборудовать и места для прогулок.

Особого внимания заслуживает организация питания. Здесь необходим только научный подход. Разработать диету с учетом заболеваний постояльцев, а так как люди в таком возрасте часто имеют заболевания обмена веществ, среди которых сахарный диабет, режим питания должен подстраиваться под это заболевание, а это значит – пять раз в день.

В то же время оказание курортных услуг людям позднего возраста не может заканчиваться прогулками, едой и сном. Медицина имеет в своем арсенале много методик, которые позволяют поставить на ноги самого запущенного пациента. Это и бальнеолечение, и рефлексотерапия, и психотерапия... Однако следует полагать, что в ближайшее время Сочи столкнется с нехваткой специалистов. А поэтому есть повод для дальнейшего совершенствования людям, имеющим диплом медика.

Хозяин гостевого дома и другие, с кем обсудили данную тему, заявили, что в их работе важен творческий подход. Например, Валерий нашел применение театральному режиссеру. Он ставит спектакли с участием постояльцев. Новоявленные актеры так входят в роль, что, пребывая в пансионате, бронируют себе место на будущий сезон не только чтобы подлечиться, но и доиграть роли, которые обещает дать режиссер в следующий приезд. А еще у бабушек и дедушек есть в расписании дня и такой пункт: "Встреча рассвета". Они идут на площадку и дышат свежим утренним воздухом, смотрят на выплывающее из-за гор солнце. Встреча нового дня, насыщенного положительными эмоциями и по-сочински доброго, наполняет их сердца радостью... Ирина АЛМАЗОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]