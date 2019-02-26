ЗАЩИТИМ РАСТЕНИЯ И ЖИВОТНЫХ

На курорте прошло совещание, посвященное вопросам защиты растений и реализации нового федерального закона об ответственном обращении с животными. Участие в нем приняли чиновники, депутаты, ученые, представители фитосанитарного контроля, а также руководители объектов санаторно-курортного комплекса, управляющих компаний, домкомы и председатели территориальных общественных советов. УЧеные бьют тревогу: вредители зеленых насаждений добрались до пальм, кипарисов и можжевельников. На сегодняшний день в Сочи выявлено более 70 видов вредителей растений, 14 из которых относятся к особо опасным. И если с белой американской бабочкой и коричневым мраморным клопом сочинцы знакомы не понаслышке, то некоторых вредителей даже разглядеть сложно, и узнать о том, что дерево или куст было ими заражено можно лишь тогда, когда зеленый собрат погиб. Учитывая, что наш курорт всегда славился пышной растительностью, а пальмы – визитная карточка Сочи, бороться с вредителями ученые призывают единым фронтом. На защиту легких курорта должны встать и стар и млад, а обработка территорий всеми собственниками должна проводиться одновременно. К слову, в этом году муниципалитет выделил на борьбу с опасными насекомыми 13 миллионов рублей, это в 4 раза больше, чем в прошлом. Правда, пойдут эти средства на обработку городских территорий, объекты санаторно-курортного комплекса, земли краевой и федеральной собственности, частные территории, финансируют обработку территорий за счет собственных средств.

По словам младшего научного сотрудника отдела защиты растений НИИ "Цветоводства и субтропических культур" Вилены Проценко, в этом году в зону риска попали пальмы. Вашингтонии, канарские финики, трахикарпусы Форчуна страдают от засилья пальмового мотылька и красного пальмового долгоносика. Разглядеть этих вредителей практически невозможно. Один из симптомов – перфорированные листья. Самка жука откладывает на вершину пальмы 200-300 яиц. Через неделю появляются голодные личинки, которые пробираются внутрь ствола и начинают есть сердцевину пальмы тем самым уничтожая ее точку роста. Пока личинки изнутри едят пальму, снаружи дерево выглядит абсолютно здоровым. А примерно через год оно резко осыпается, засыхает и умирает. Для того, чтобы вовремя обнаружить вредителя, говорят ученые, нужны стетоскоп или специально обученные собаки, которые есть в Испании. Впервые красный пальмовый долгоносик был обнаружен на территории Сочи в 2012 году, сегодня зараженные им пальмы встречаются в Имеретинской низменности, Адлерском и Хостинском районах города.

Переживают нашествие вредителей также кипарисы, можжевельники, платаны, самшит, плодовые деревья. Все эти растения по вкусу насекомым с красивыми названиями – кипарисовая радужная златка, платановый клоп-кружевница, американская белая бабочка, коричневый мраморный клоп, – но очень скверным характером. И если не проводить своевременную защиту растений, зеленый наряд курорта со временем может поблекнуть. Впрочем, и чиновники, и депутаты, и ученые не сидят без дела. Так, на курорте выпущен сборник вредителей зеленых насаждений, а также разработана дорожная карта, в которой даны четкие рекомендации, когда вредитель просыпается, становится наиболее опасным и какими средствами можно с ним бороться. Кроме того, мэрией курорта для жителей и хозяйствующих субъектов подготовлена памятка с номерами телефонов служб, занимающихся химической обработкой растений и отвечающих за фитосанитарный контроль.

– Чем раньше мы начнем обработку, тем плодотворнее она будет, – отметил на совещании заместитель главы города Сергей Юрченко. – Администрация Сочи может заниматься только муниципальными территориями, поэтому мы сегодня собрали в этом зале крупных собственников, представителей санаторно-курортных комплексов для того, чтобы они, в свою очередь, как собственники территорий, обеспечили такую же работу и заключили контракты с организациями, осуществляющими обработку зеленых насаждений. То же самое касается владельцев частных домов и садов. Только объединив усилия, можно получить результат.

Еще одна животрепещущая тема, которую обсудили на расширенном совещании, – реализация на территории города федерального закона о защите животных.

В 2018 году Сочи стал практически первым городом в стране, где был разработан и применен новый порядок отлова и содержания безнадзорных животных, обеспечивающий гуманное регулирование их численности. В рамках муниципальных контрактов в прошлом году отловлено, помещено на содержание в приют и стерилизовано свыше 900 собак. В январе и текущем феврале уже 300 особей отловлены зоозащитными организациями и волонтерами. Многие собаки обрели хозяев, остальные остались в приюте на лечении или выпущены в прежнее место обитания.

На текущий год в муниципальном бюджете также предусмотрены средства на отлов, содержание и стерилизацию безнадзорных животных, обитающих на городской территории. А вот проявлять заботу о четвероногих, обнаруженных на частных территориях, должны сами собственники объектов.

Пристальное внимание будет уделено правилам выгула собак. Уже в марте администрации районов и сельских округов должны внести в мэрию курорта предложения по организации общественных площадок для выгула домашних животных. Также будет определен перечень мест общего пользования, где выгул питомцев запретят. За нарушение правил хозяину может грозить административная ответственность. Выявлять нарушителей планируют во время регулярных рейдов с участием представителей ТОС, домкомов, активистов зоозащитных организаций и участковых уполномоченных полиции.

Что касается животных, не имеющих хозяев и обитающих на улицах, то по новому федеральному закону к ним полностью изменен подход. Новые принципы заключаются в отношении к животным как к существам, способным испытывать эмоции и физические страдания. Вводятся ответственность человека за судьбу четвероногого и понятие нравственного и гуманного к нему обращения.

Законодательством определен путь регулирования численности животных без хозяев – это отлов, временное содержание в приюте, вакцинация, стерилизация, маркировка и возврат на прежнее место обитания. Умерщвление четвероногого допускается только при наличии неизлечимого заболевания или травмы, несовместимой с жизнью. Уже стерилизованные уличные животные со специальными метками повторному отлову не подлежат.

– В новом федеральном законе об ответственном обращении с животными предусмотрены переходные периоды. Сейчас правительством страны должны быть разработаны методические указания по исполнению закона. Далее субъектом федерации, то есть Краснодарским краем, будет выработан четкий порядок условия отлова и содержания животных без хозяев. Определятся те, кто будет строить питомники для животных, и в целом решать, есть ли в них необходимость. Пока эти порядки не разработаны, мы с учетом позиции федерального закона в 2019 году будем жить на условиях 2018 года, – сказал заместитель главы города Сочи Сергей Юрченко.

На совещании руководителей крупных сочинских предприятий санаторно-курортной отрасли призвали заключить договор с городскими специализированными организациями на отлов и содержание животных, обитающих на их подведомственной территории. Администрация города направила более 150 писем крупнейшим сочинским организациям, включая строительные базы и организации с крупными пищеблоками, с рекомендацией заключить такие контракты и определить на предприятии ответственного за их исполнение сотрудника.

Елена ЕРМАКОВА. Телефоны горячей линии по вопросам обработки муниципальных территорий Дирекция заказчика Адлерского района Сочи

Котов Сергей Викторович

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Гаджикурбанов Шейхамир Абдуллаевич

8(8622)66-88-58 (direkcia-hosta@mail.ru) Дирекция заказчика Центрального района Сочи

Морозова Елена Геннадьевна

8(8622)64-84-90 (dzcr@yandex.ru) Дирекция заказчика Лазаревского района Сочи

Пискун Вадим Анатольевич

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