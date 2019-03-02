"КУБАНСКАЯ ВЕСНА" СТАРТОВАЛА

В Сочи начался международный футбольный турнир среди женских молодежных сборных команд. На полях центра подготовки национальных сборных по футболу "Спутник-Спорт" за звание победителя турнира, уже давно ставшего визитной карточкой российского женского футбола, в этом году борются четыре сборные (игроки 2000 года рождения и моложе), которые квартируют в двух частях света – в Европе и Азии.

Для хозяек и действующих чемпионок турнира из сборной России "Кубанская весна" станет важнейшим этапом подготовки к Элитному раунду Чемпионата Европы-2019 U-19: в начале апреля россиянки поспорят за единственную путевку в финальную часть турнира с Нидерландами, Исландией и Болгарией. Кстати, футболистки российской "молодежки" – рекордсмены по числу побед. Турнирное золото они выигрывали в 2014, 2015, 2017 и 2018 годах. Турнир в Сочи является фактически генеральной репетицией перед Чемпионатом Европы.

– Задача у нас одна – максимально подготовиться к Элитному раунду Чемпионата Европы, для наших игроков это хороший международный опыт, – рассказала тренер молодежной женской сборной России по футболу Ольга Порядина.

Уже не в первый раз участниками "Кубанской весны" стали команды из Белоруссии и Азербайджана. Азиатскую Конфедерацию футбола представляет сборная Ирана, которая в 2018 году впервые вошла в число призеров турнира, завоевав бронзовые медали.

– Все соперники достойны, и "Кубанская весна" покажет, как готовы мы и что нам требуется отработать, – рассказала полузащитник женской "молодежки", капитан команды Ольга Белоусова.

Турнир проходит по круговой системе, при которой каждая из команд сыграет по одному матчу со всеми остальными участниками. Явных фаворитов или аутсайдеров турнира нет, и все решат результаты игр. Победитель и призеры "Кубанской весны-2019" будут определены по итогам трех туров. Вход для зрителей на все матчи турнира бесплатный.

Анна МАРТЫНОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]