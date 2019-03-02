МОБИЛЬНО, ОПЕРАТИВНО, КАЧЕСТВЕННО

Благодаря городским целевым программам по развитию здравоохранения, которые успешно реализуются в Сочи на протяжении нескольких лет, современная медицинская помощь стала доступна даже жителям самых отдаленных сел и аулов. Заявленные стандарты обслуживания высокие, почти как в банке или МФЦ: Дагомысская городская поликлиника №4 выходит на новый уровень работы с пациентами. Благодаря проекту "Вежливая регистратура", который уже активно действует во многих медицинских учреждениях Сочи, теперь записаться на прием к специалисту можно как традиционными способами – по телефону или непосредственно на месте, так и удаленно – через интернет. Что, безусловно, значительно быстрее и удобнее. Форма электронной записи размещена на официальном сайте поликлиники. Новшеством пока пользуются далеко не все посетители, но очереди к окошку, как нам сообщили жители поселка, стали заметно короче.

– Реализация данного проекта потребовала не только много времени, но и средств, – рассказала корреспонденту "НС" главный врач учреждения Ульяна Катриченко. – Изменилось внешнее оформление регистратуры, увеличилось пространство холла первого этажа, практически устранен барьер между регистратором и пациентом. Зона ожидания стала более комфортной. Запись на прием осуществляется через инфоматы, установленные в холле. Улучшилось качество обслуживания, стали понятнее маршрутизация и порядок оказания медпомощи. Мы рады первым положительным отзывам, поступающим от пациентов, прислушиваемся к их пожеланиям и предложениям.

Пока система действует в режиме апробации, подчеркивает руководитель, без некоторых сбоев, к сожалению, не обходится, но все уже работает. Недочеты оперативно устраняются. Потребуется и определенное время, чтобы люди привыкли к нововведениям. На очереди – ремонт подразделения городской поликлиники №4 в поселке Вардане. Там же в перспективе тоже обязательно появится своя "Вежливая регистратура".

С поступлением недавно в четвертую поликлинику нового оборудования, в частности, переносного аппарата УЗИ – ультразвуковой сканер является высокоточным и очень удобен в эксплуатации – сотрудники получили возможность выезжать не только в отдаленные села, где по графику проводятся комплексные медицинские приемы населения (в нынешнем году, например, "Автобус здоровья" уже побывал в Якорной Щели, Вардане, Барановке), но и для проведения профилактических осмотров детей в дошкольных и общеобразовательных учреждениях.

– Это традиционно важное направление нашей деятельности, – говорит Ульяна Катриченко. – Поликлиника обслуживает южный участок Лазаревского района от Дагомыса до Якорной Щели, а это 25 поселков, почти 20 тысяч человек. Большая часть из них – жители сельских округов. В выездной медицинской бригаде – хирург, терапевт, офтальмолог, гинеколог, стоматолог, невропатолог и дерматолог. Каждый желающий может пройти по месту жительства, не выезжая в Дагомыс, Лазаревское или Сочи, бесплатное обследование у квалифицированных специалистов, проверить артериальное давление и уровень глюкозы в крови, сделать УЗИ и ЭКГ, получить необходимую консультацию, привиться от гриппа, сдать анализы. Это очень удобно, особенно для пожилых людей, инвалидов, а также мам с маленькими детьми. Программа становится все более популярной у сочинцев и, что особенно важно, является высокоэффективной.

Говоря о перспективах, дальнейшем развитии муниципальной программы "Автобус здоровья", маршруты которого связали многие села и аулы города, специалисты говорят о необходимости обеспечить возможность получения качественной медицинской помощи всем сочинцам, даже проживающим в самых отдаленных населенных пунктах курорта.

– Для улучшения обслуживания населения горных сел, а работать там всегда непросто – требуются отдельные приспособленные для этого помещения, нам крайне нужен "Мобильный ФАП" – специализированный автомобиль, представляющий собой оборудованный процедурный кабинет, своего рода фельдшерско-акушерский пункт на колесах, – подчеркивает Ульяна Катриченко. – Это, безусловно, значительно расширит наши возможности. Главное – с "Мобильным ФАПом" мы всегда сможем добраться в любую, даже самую труднодоступную точку Сочи. Анзор НИБО. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]