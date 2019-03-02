Такая профессия – родину защищать

В Сочи подвели итоги краевого месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы Февральский месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы прошел по всему Краснодарскому краю, с каждым годом он становится все масштабнее. В Сочи за время его проведения прошло более тысячи мероприятий, в которых приняли участие около ста тысяч горожан.

Школьников и студентов образовательных учреждений ждали встречи с героями Отечества, военизированные эстафеты, соревнования по военно-прикладным видам спорта, экскурсии в военные части. Они участвовали в образовательных турнирах, концертах и мероприятиях по сохранению исторической памяти.

Торжественные итоги краевого месячника подвели в Зимнем театре. Председатель Городского Собрания Сочи Виктор Филонов и заместитель главы города Анатолий Луцык вручили дипломы и благодарственные письма лучшим. В числе них ученики 5В класса имени Героя России, полного кавалера ордена Славы Михаила Трубачева адлерского лицея №59 (на снимке вверху), юнармейский отряд имени Героя Советского Союза Ильи Сьянова школы №14.

– Этот месяц дал нам многое – как школьникам, так и участникам отряда. Как мы знаем, историю часто переписывают, и будущему поколению важно узнавать о тех или иных исторических событиях напрямую из уст их непосредственных участников, – рассказала Анастасия Антипова, ученица 10А класса, участник юнармейского отряда школы №14.

Всего же в месячнике оборонно-массовой и военно-патриотической работы участвовали более тысячи юнармейцев из сорока учебных заведений Сочи. В ходе месячника более двадцати человек из числа военнослужащих пожелали продолжить службу, заключив контракты с Министерством обороны.

Генерал-майор Азат Хачатуров – инспектор объединенного стратегического командования Южного военного округа. Одним из направлений деятельности этой организации является военно-патриотическое воспитание не только молодежи, но и всех граждан Российской Федерации. Азат Алексеевич приходил на встречи с юными сочинцами.

– Радует, что школьники и студенты проявляют живой интерес к военно-патриотическому воспитанию. Многие спрашивали: как стать такими, как вы? А однажды ребята поинтересовались, кем бы я стал, если бы можно было выбрать судьбу еще раз. Я ответил: только военным, ведь есть одна профессия, которая закреплена 59-й статьей Конституции, – Родину защищать.

Эта работа ведется в рамках государственной программы патриотического воспитания молодежи. Продолжением краевого месячника станет масштабная подготовка ко Дню Победы. Анна МАРТЫНОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]