ПЕРВАЯ ФЛЕЙТА

Артистка Сочинского симфонического оркестра Полина Миндрул в последний день января отпраздновала свой юбилей. Этот событие заставило ее всмотреться в свое прошлое, чтобы понять, куда идти дальше и к чему стремиться. Её путь в профессию музыканта начинался в непредсказуемые и сложные 90-е и был достаточно извилистым. Сочи помог ей окончательно определиться с профессиональными приоритетами. Здесь она целенаправленно возрождала себя как музыканта: вернулась к флейте и вновь вышла на сцену. И, как оказалось, второй шанс был дан не зря. – Полина, что предопределило увлечение музыкой? Почему была выбрана флейта?

– Музыкой я начала заниматься в 6 лет благодаря маме. Она окончила Новосибирскую консерваторию и успешно реализовала себя как музыкант, историк-музыковед и лектор. Например, когда мы переехали в Майкоп, она преподавала историю музыки в музыкальном училище, а в местной филармонии работала и лектором, и артисткой симфонического оркестра. В нашем доме всегда звучала музыка.

Когда в филармонию приезжали гастролирующие артисты, мама обязательно брала меня на концерты. Ей частенько приходилось общаться с музыкантами из столицы, а я в это время была рядом.

В музыкальной школе я сначала осваивала игру на фортепиано. После завершения этого курса педагог предложила мне заняться флейтой. Неуверенно, но согласилась, и за следующие два года освоила этот удивительный инструмент.

После школы поступила в Майкопское музыкальное училище по классу флейты. Студенческие годы всегда вспоминаю, как самое необыкновенное время моей жизни! Окружали чуткие педагоги, которые настойчиво занимались нашим развитием. Мне нравились уроки и по специальности, и по истории музыки, но более всего меня увлекали занятия в студенческом симфоническом оркестре. Уже в первый год обучения я поняла, что сделала верный выбор, так как внутренне во мне все откликалось на новое и гармонировало с моим внутренним миром.

– Какую консерваторию окончили? Каким был первый этап трудовой деятельности?

– После окончания училища в 1990 году я поступила в Саратовскую государственную консерваторию имени Л.Я. Собинова в класс Евгения Балашова. Учеба здесь отнимала гораздо больше сил и времени, чем в училище, репертуар был сложнее и педагоги требовательнее, но мне нравилось, и я целенаправленно занималась. По окончании консерватории получила диплом артиста оркестра и педагога, но найти работу по специальности в Саратове не смогла. В середине 90-х годов страна находилась в глубоком экономическом кризисе – с работой и финансами были проблемы не только у меня. Не хотелось оставлять профессию, но жизнь диктовала свои условия: пришлось зарабатывать, занимаясь деятельностью, не связанной с музыкой и искусством.

– Однако сейчас вы музыкант… Как судьба вас привела в Сочинский симфонический оркестр?

– Да, действительно, в 2009 году судьба привела меня в Сочи. Познакомилась с музыкантами симфонического оркестра, от которых узнала, что есть вакансии в коллективе. И первое, что я сделала, – приобрела хороший инструмент, стала готовиться к прослушиванию, потому что очень хотела вернуться в профессию.

В 2011 году отправилась к главному дирижеру оркестра Андрею Лебедеву на прослушивание, после которого он предложил мне должность регулятора группы, благодаря которой я могла исполнять партии и 1-й, и 2-й, и 3-й флейты. На первом этапе в основном работала как артист оркестра. Постепенно втягивалась в работу филармонии. Органист Михаил Павалий давал регулярные концерты в Сочи, и для большего разнообразия его программ нужны были дополнительные участники. Тогда-то Ольга Корсакова (коллега по оркестру и органистка) предложила мне стать партнером ее номеров в этих концертах. Ариозо Иоганна Себастьяна Баха в моем исполнении на флейте удачно дополнило органный концерт. Репертуар со временем расширялся, и я стала исполнять произведения Боккерини, Беллини, Баха и других композиторов…

– С какими солистами и коллективами филармонии и насколько успешно вы сотрудничаете сейчас?

– С октября прошлого года в нашем оркестре я первая флейта. Это очень ответственно, так как в оркестре много партнеров, с которыми ты должен быть гармонично взаимосвязан. Коллективное музицирование – это самая сложная форма работы музыканта, ведь все должны мыслить как единое целое и быть на одном дыхании.

В оркестре я совмещаю две профессии: творческую и организационно-техническую. Как библиотекарь оркестра заведую нотным архивом. Репертуар оркестра всегда был довольно обширен, но ранее он состоял в основном из зарубежной и русской классики. Когда Антон Лубченко стал художественным руководителем оркестра, репертуар стал пополняться музыкой советской эпохи. Новый нотный материал приходится делать с нуля: находить в интернете или запрашивать из архивов других городов, распечатывать, склеивать партии для артистов, партитуры для дирижера.

Как флейтистка я рада сотрудничеству с Владимиром Королевским. Считаю, что у нас получился успешный творческий тандем. Участвую в его удивительных органных программах, из их числа – "Музыкальные династии". В первой части концерта он играет произведения семьи Бах: отца и сына. Сонату Филиппа Эммануила Баха мы исполняем вместе. Во второй части органист играет произведения своего отца и свои собственные – вдвоем мы исполняем Речитатив и сонатину Владимира Королевского-старшего. Сейчас Володя готовит программу, посвященную французской музыке, где прозвучат фрагменты флейтовой сонаты Пуленка.

Горжусь тем, что стала творческим партнером московской арфистки Анны Шкуровской. Французские композиторы объединили нас в творчестве: вместе мы исполнили произведения Дебюсси, Годара, Бизе, Массне. У нас в планах сыграть совместный концерт Моцарта для флейты и арфы.

Когда работаешь в дуэте, очень важно чувствовать партнера, по наитию понимать друг друга.

Сотворчество с Володей Королевским и Анной Шкуровской – это полное проникновение в музыку и погружение в творческий процесс. Музицирование приносит такое удовольствие, что не замечаешь времени.

– Оркестр – не единственный коллектив, частью которого вы являетесь…

– В инструментальный квартет "Позитив" попала случайно: требовалось срочно заменить уехавшего музыканта, и я сразу попала с коллективом на концерт! Уже первое выступление показало, что и коллегам со мной комфортно, и мне с ними. Группа мобильна, и репертуар у нас богатейший, поэтому коллектив активно концертирует и принимает участие в событиях различной направленности.

В составе "Позитива" я играю в вечерних программах в Органном зале, на променад-концертах в Зимнем театре, на выездных концертах в музеях и на торжественных мероприятиях.

Было интересно принять участие в литературно-музыкальном вечере музыковеда филармонии Ирины Клюжиной "Исповедь души", посвященном жизни и творчеству мексиканской поэтессы Хуаны Инес де ла Крус. В этой программе мы своеобразно интерпретировали сочинение И.С. Баха "Пастораль" для необычного состава инструментов: контрабаса, виолончели и флейты. В этом же концерте мы с Константином Киселевым исполнили дуэтом (флейта и контрабас) знаменитую "Кукушку" Луи Дакена, а такой состав дуэта встречается очень и очень редко!

– Какими качествами, по вашему мнению, должен обладать музыкант, чтобы не разочароваться в выбранном профессиональном пути?

– Профессионализм я бы дополнила терпением и упорством. Репетиции требуют самоотдачи. У музыкантов и спортсменов есть общее: и те, и другие должны быть в форме, а потому чем дольше длятся тренировки, тем успешнее их выступление. И самое главное... нужно любить жизнь и людей, особенно тех, которые рядом с вами! Лариса ОСТРЕНКО. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]