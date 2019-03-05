Судьба пчеловодов

Для большинства пчеловодов из предгорных и горных посёлков и аулов Лазаревского района их занятие – не только семейная традиция, но и единственный источник дохода для всей семьи. Поэтому на встречу с новым руководителем Сочинского национального парка Иваном Савиным селяне шли в надежде на конструктивный диалог.

Пчеловоды хотели получить разъяснения от нового руководителя природоохранного ведомства, как конкретно будут применяться на территории Сочи требования Федерального законодательства, прямо указывающие на недопустимость любых видов деятельности на заповедных землях и особо охраняемых природных территориях, каким в новом году будет порядок размещения стационарных и кочевых пасек на землях Сочинского национального парка… Лазаревских пчеловодов в первую очередь взволновало требование о немедленном перевозе стационарных пасечных хозяйств с территорий, обустроенных более 40 лет назад, в какие-то другие места. Пчеловоды недоумевают: зачем это делается и вообще: как пчела может навредить растениям?

Другой важный блок вопросов, вытекающий из первого, посвящен количественному регулированию и контролю за деятельностью кочевых пасек, владельцы которых, как правило, приезжают из других регионов на период медосбора, размещаясь где попало, в том числе и вдоль берегов горных рек, нарушая водоохранное законодательство.

– По нашим подсчетам, в период медосбора приезжие кочевники-пчеловоды самовольно выставляют до 7000 неучтенных ульев. Это огромная цифра! И если наши пчеловоды всё-таки начнут вывозить улья, то смогут ли они найти себе место – вопрос на сегодняшний день остается открытым, – рассказал председатель общественной организации "Адыгэ-Хасэ" Маджид Чачух.

Темы, поднятые в ходе этой встречи, послужат начальной точкой в наведении порядка в делах с пчеловодами не только на территории Сочинского национального парка в Лазаревском районе, но и на территории всего Большого Сочи.

– В формате диалога с жителями, представляющими малый бизнес Кировского сельского округа – аула Тхагапш, а также сел Марьино, Татьяновка, Алексеевка, – мы провели конструктивный разговор, результатом которого станет моё практически первое решение в новой должности директора ФГБУ "Сочинский национальный парк" – начать работу по созданию новой карты локаций Сочинского национального парка для реальной помощи местным пчеловодам, – рассказал председатель профильного комитета по селу, агропромышленному комплексу и предпринимательству, депутат Городского Собрания Сочи Иван Савин. – Найти золотую середину, определить прозрачные правила игры в отношениях с населением и представителями малого и среднего бизнеса в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации – главная задача для всего коллектива Сочинского национального парка. Подготовила Анна МАРТЫНОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]