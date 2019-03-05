Внимание первоочередным нуждам

Состоялась очередная сессия Городского Собрания Сочи В Большом зале Городского Собрания Сочи состоялась очередная сессия. В ее работе приняли участие глава города Сочи Анатолий Пахомов, депутат Государственной Думы РФ Сергей Кривоносов, депутат Законодательного Собрания Краснодарского края Александр Звягин, помощник прокурора Сочи Екатерина Харитонова, председатель Контрольно-счетной палаты Сочи Владимир Астафьев. Депутатами было рассмотрено и поддержано 13 вопросов, активная работа над которыми проводилась в течение всего месяца.

Основной вопрос – бюджетный. Народные избранники поддержали предложение директора департамента по финансам и бюджету администрации города Сочи Сергея Щербинина о внесении изменений в главный финансовый документ города.

– В 2019 году доходная часть бюджета города увеличена на 762178,9 тыс. руб. – в том числе за счет бюджетных трансфертов из краевого бюджета. Расходная часть увеличена на 1442363,6 тыс. руб., в том числе 762363,6 тыс. руб. – за счет межбюджетных трансфертов, 680000 тыс. руб. – за счет планируемого привлечения кредитных средств, – доложил на сессии Сергей Щербинин.

Основная часть средств будет направлена на строительство блока начальной школы на территории средней школы №82 на 400 мест, а также строительство блока начальной школы на территории гимназии №15 им. Н.Н.Белоусова на 400 мест. Также средства будут направлены на развитие водоснабжения с.Ахштырь Адлерского района и на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах общего пользования местного значения. Кроме того, в качестве субвенций предусмотрено финансирование на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних и предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

– Мы благодарны губернатору Краснодарского края и Законодательному Собранию края за оказание финансовой помощи на устранение последствий ЧС. Выделенные средства пойдут на восстановление дорог, разрушенных наводнением по улице Днепровская в Лазаревском районе и на территории Хостинского района. С учетом городских средств общая сумма расходов на эти цели составит 296 миллионов рублей, – подчеркнул председатель ГСС Виктор Филонов.

Также на сессии были приняты поправки в устав муниципального образования город-курорт Сочи. Решением Городского Собрания Сочи устав муниципального образования был приведен в соответствие с нормами действующего законодательства. В целях совершенствования порядка регулирования землепользования и застройки на территории города Сочи решением Городского Собрания Сочи перечень территориальных зон был дополнен зоной специального назначения, в состав которой включены территории, занятые кладбищами. Это позволит развивать существующие и преобразуемые места захоронения на территории Сочи.

Единогласно депутатами было принято решение о создании на территории города Сочи муниципального бюджетного учреждения культуры "Новый Театр Сочи". Помещение театра уже готово, есть наметки по труппе. Радостно, что собственный театр в Сочи появился в Год театра в России.

Еще одним решением Городского Собрания Сочи было создано муниципальное бюджетное учреждение спортивная школа №16 города Сочи. Учреждение планирует осуществлять спортивную подготовку по следующим видам спорта: тайский бокс, кикбоксинг, смешанное боевое единоборство (ММА), самбо, джиу-джитсу, рукопашный бой, имеющим утвержденные федеральные стандарты спортивной подготовки.

– Создание спортивной школы позволит сохранить перспективных спортсменов и обеспечит непрерывность тренировочного процесса в подготовке спортсменов для сборных команд России различного возраста, увеличить численность спортсменов города Сочи, входящих в состав сборных команд Краснодарского края и Российской Федерации, – пояснил председатель ГСС Виктор Филонов.

Представитель УВД на транспорте доложил на сессии об обеспечении комфортного прибытия в Сочи пассажиров крупных транспортных узлов. Мэр Сочи Анатолий Пахомов и народные избранники обеспокоены текущей ситуацией, в которой ни к аэропорту, ни к вокзалам не подъехать общественному транпорту и такси. Депутаты направят обращения директорам аэропорта и железнодорожного вокзала Сочи о выделении первой линии для служб такси и городского общественного транспорта. Отчет обоих руководителей будет заслушан на ближайшей сессии ГСС. Анна МАРТЫНОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]