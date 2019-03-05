ВЕТЕРАНСКАЯ ДУША

Уважительное выражение – "не голова, а компьютер" – это о Лидии Павловне Бойко. В свои восемьдесят два председатель Совета ветеранов Лазаревского района крепко держит в памяти все, что обязательно должно быть под рукой: сотни фамилий, домашние адреса, телефоны и дни рождения подопечных, календарь праздничных и памятных дат, одним словом, большой объем самой разнообразной информации, без которой в повседневной работе никак не обойтись. У нее своя "записная книжка" – природная, привычка полагаться только на себя еще ни разу не подводила.

– Хорошая память в нашем роду передается на генетическом уровне, – признается Лидия Павловна. – Сказываются, конечно, и пять курсов физмата, оконченные на отлично. В наше время компьютеров, вычислительных машин и других привычных сегодня электронных гаджетов, естественно, не было, все математические операции приходилось выполнять в уме. Ежедневная работа с цифрами – лучшая тренировка памяти, и это очень помогает сейчас в жизни.

Лидия Павловна из того романтического поколения, которое всего привыкло добиваться собственными силами, горячо верило в будущее, искренне мечтало о том счастливом времени, когда дети и внуки непременно будут жить лучше родителей, а любимая страна станет сильной, мощной, процветающей державой. И героически преодолевая все трудности, твердо, настойчиво шло к своей цели. Не обращая внимания на личное "я", – ради коллективного "мы". Так жили и побеждали. Это тоже в магазине не купишь: патриотизм, ответственность, дисциплинированность, – лидерские качества, мужество, самопожертвование, готовность быть полезным обществу воспитывались в каждом из них, что называется, с младых ногтей.

– Детство уроженки села Дмитровского Красногвардейского района Ставропольского края Лидии Павловны Бойко (в девичестве – Шевченко) в прямом смысле этого слова было босоногим, – рассказывает заведующая Этнографическим музеем в поселке Лазаревское Елена Девина. – Даже на фотографии 1952 года, на которой запечатлен ее 7-й класс, видно, что все ученицы… без обуви. Лида росла очень трудолюбивой, целеустремленной, училась хорошо, после школы поступила в Ставропольский нефтяной техникум на отделение промышленного и гражданского строительства. Кстати, свою первую производственную практику, длившуюся пять месяцев, Лидия Павловна проходила в легендарном Сталинграде (ныне – Волгограде). Город-герой, переживший страшную войну, фактически был полностью разрушен. После окончания техникума в 1956 году в числе группы выпускников она по направлению Ставропольского краевого комитета комсомола оказалась на целине – в Пресновском районе Североказахстанской области, где трудилась в должности техника-строителя.

В сентябре 1957-го молодого специалиста-комсомолку Лидию Шевченко, не боявшуюся трудностей и охотно бравшуюся за самые сложные задания, перевели на новый ответственный участок – строительство кирпичного завода за рекой Ишим. Затем она со своей бригадой возводила там кулинарный техникум. Работали много и в весьма непростых природных условиях. То, что удалось им в те годы, сродни настоящему трудовому подвигу. В 1959-м, уже имея определенный практический опыт работы в строительной отрасли, Лидия попала в Сочи. Сначала – в отпуск, потом решила остаться навсегда. И вот уже более полувека гордится, что она сочинка. Южная столица России давно стала для нее родным, по-настоящему близким по духу городом. Здесь она познакомилась со своим будущим мужем Анатолием Бойко, создала семью, вырастила и воспитала двух детей. Вместе с супругом Лидия Павловна заочно окончила Ростовский инженерно-строительный институт, долгое время трудилась на разных должностях в СМУ-24 треста "Сочиспецстрой" и мастером в ремстройконторе Курорторга. При ее непосредственном участии было возведено немало знаковых объектов, расположенных в разных уголках Лазаревского района, – больницы, школы, учреждения культуры, жилые многоквартирные дома, очистные сооружения и берегозащитные укрепления, узел связи, а также крупные санатории, являющиеся визитной карточкой и гордостью курорта, – "Тихий Дон", "Белые ночи", гостиница "Бирюза". "Дом технической пропаганды" в Лазаревском, ныне это знаменитый Центр национальных культур – тоже ее детище. Почти два десятка лет Лидия Павловна успешно совмещала свою основную работу с преподаванием на курсах подготовки кадров строителей при учебном центре "Главсочиспецстроя". Была членом комиссии СМУ-8 по приемке построенных зданий и тарифно-квалификационной комиссии по присвоению разрядов рабочим-строителям.

Выйдя на пенсию, Лидия Павловна продолжает активно трудиться. Теперь на общественном поприще: стала душой, сердцем и настоящим пламенным мотором ветеранской организации района. В ее восемьдесят два каждый день предельно насыщен делами. Председатель Совета ветеранов успевает везде: регулярно бывает в первичных организациях – они есть практически во всех населенных пунктах Лазаревского взморья, занимается будничными вопросами, связанными с решением бытовых проблем ветеранов и пенсионеров, организовывает работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи, участвует в общественной и культурной жизни города. Результаты деятельности Совета ветеранов, который она возглавляет многие годы, широко признаны на региональном уровне. Помимо званий "Почетный ветеран труда "Главсочиспецстроя", "Заслуженный активист ветеранского движения Кубани", "Женщина года города Сочи-2005", медали Общественной Палаты России "За активную гражданскую позицию и патриотизм", Лидия Бойко гордо носит еще одно – неофициальное, но не менее почетное и дорогое: ровесница края, она родилась в 1937-ом – в год образования Краснодарского края.

– С Лидией Павловной мы знакомы давно, и всякий раз, когда говорим о прошедших годах, о людях, трудностях и радостях, я вижу, что ее сердце тревожится за каждого пенсионера, инвалида или отставника, попавшего в трудную жизненную ситуацию, а душа переполнена состраданием к представителям старшего поколения, – подчеркивает Елена Девина. – В нашем районе, помимо ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда, вдов фронтовиков и бывших узников фашистских лагерей, есть еще ветераны правоохранительных органов, всем необходимо участие, внимание, особое отношение. Будучи человеком активной жизненной позиции, несколько лет назад Лидия Павловна поддержала инициативу создания на базе высших учебных заведений района курсов по обучению компьютерной грамотности для пожилых людей и первая успешно прошла их. Она хорошо знает проблемы старшего поколения, не жалеет собственных сил для оказания помощи ветеранам. Это великая, искренняя, неистребимая сила духа и щедрость сердца человека, который посвятил всего себя труду ради земляков, родного города и края! Анзор НИБО. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]