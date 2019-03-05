Когда в семье появляется особый малыш, родители оказываются в непростой ситуации: они испытывают боль, горе, чувство вины, нередко впадают в отчаяние. А бывает так, что родители не принимают ситуацию, отказываются верить в то, что ребенок родился необычный.

На данном этапе неоценима помощь близких и родных людей. Действовать нужно максимально быстро и слаженно, ведь время очень ценно, и терять его не стоит. Способности ребенка не возникают сами по себе как следствие роста, а требуют непреклонного участия взрослого и соответствующих возрасту занятий. Раннее начало комплексной помощи увеличивает шанс на успех в школе и в жизни в целом.

Распоряжением правительства РФ от 31.08.16. №1839-р утверждена Концепция развития ранней помощи в РФ на период до 2020 года.

В целях оказания ранней помощи детям с ОВЗ в возрасте до трех лет, проживающим в Лазаревском районе города Сочи, в Лазаревском реабилитационном центре в составе структурного подразделения отделения диагностики и разработки планов социальной реабилитации функционирует междисциплинарная группа специалистов, в состав которой входят юрисконсульт, педагог-психолог, социальный педагог, врач-педиатр, специалист по социальной работе, учитель-логопед, учитель-дефектолог, инструктор АФК, медицинская сестра по массажу.

Задачами междисциплинарной группы по вопросам ранней помощи являются:

1) комплексная оценка функционирования ребенка и влияющих на него факторов среды, выявление основных потребностей ребенка и его семьи;

2) разработка Индивидуальных программ сопровождения ребенка и семьи;

3)междисциплинарное обслуживание ребенка и семьи в соответствии с разработанной Программой;

4) мониторинг эффективности реализации Программы;

5) информационная и психологическая поддержка семьи, воспитывающей ребенка-инвалида, ребенка с ОВЗ, нормализация ее жизни;

6) просветительская деятельность в сфере ранней помощи.

В учреждении работает детско-родительский клуб "Я расту" по разработанной в рамках дополнительного образования детей и взрослых общеразвивающей программе "Шаг навстречу". Программа знакомит родителей с современными технологиями ранней помощи:

эрготерапия – современная методика медицинской реабилитации, которая эффективна при восстановлении пациентов с нарушениями двигательных функций. Цель эрготерапии – максимально восстановить или развить двигательные функции малыша.

Войта-терапия – методика использует врожденные способности пациента, естественные движения тела. Основная ее задача – формирование двигательных навыков, соответствующих возрасту ребенка. Для этого используют рефлекс ползания и рефлекс поворота.

Бабат-терапия – основной идеей данного метода стало взаимодействие психики с телом, вследствие которого лечению подвергался не один орган, а организм в целом. Цель – выработка управляемых, целесообразных и осознанных движений с параллельным снижением мышечных спазмов и напряжения. Фактически это нейродинамическая реабилитация.

Метод сенсорной интеграции – основная идея которого состоит в том, что мозгу для комфорта требуется определенный уровень ответа от рецепторов: зрительных, слуховых, вестибулярных, тактильных. Цель сенсорной терапии – предложить ребенку занятия в веселой игровой форме, чтобы он мог адекватно реагировать на изменение в окружающей среде.

Программа "Шаг навстречу" содержит разработанные занятия по развитию моторики, зрительно-двигательных функций, зрительного и слухового восприятия. В рамках работы клуба проводятся консультации специалистов центра, проходит обмен опытом, для родителей проводятся релаксационные тренинги, оказывается психологическая и иная поддержка.

В целях расширения аудитории в соответствии с программой проводится цикл вебинаров. Материалы вебинаров размещаются в свободном доступе для родителей, которые не смогли принять в них участие в режиме онлайн.

Приоритетным направлением работы является социальный патронаж и домашнее визитирование. Дети лучше включаются в процесс, когда они находятся на своей территории, вокруг них знакомые вещи, когда рядом близкие люди. Для особых детей это условие еще более важно.

Благодаря предпринимаемым специалистами учреждения усилиям в 2018 году число детей-инвалидов в возрасте от 0 до 3-х лет, получивших услуги ранней помощи в учреждении, увеличилось более чем в два раза.

Раннее вмешательство в значительной мере предупреждает развитие вторичных отклонений, позволяет более эффективно скорригировать уже имеющиеся отклонения, достичь более высокого эмоционального и социального развития. Благодаря совместным усилиям специалистов и родителей в семье устанавливается здоровый психоклимат, родители знают, что и как делать, чтобы ребенок мог развиваться.

Любовь Пташник, социальный педагог. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]