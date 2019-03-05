0:0 – ПО ВЕСНЕ ЗАКОНОМЕРНО

После трехмесячного перерыва футбольная команда "Сочи" возобновила матчи первенства ФНЛ, встретившись с соседом по турнирной таблице "Нижним Новгородом" на его поле.

У нижегородцев, как и у сочинцев, 38 очков. И оба коллектива, занимающие соответственно пятое и шестое места, всерьез намерены продолжить борьбу за выход в Премьер-лигу. Впереди, уже не считая нынешнего, 13 туров.

Встречу в Нижнем Новгороде гости начали весьма осторожно, памятуя о поражении от волжан на "Фиште" со счетом 0:1. Впрочем, и хозяева особо не рвались вперед, старались избегать ошибок в передачах, бдительно действовали в обороне. Однако вскоре нижегородцы, подбадриваемые многочисленными зрителями, оживились, заиграли раскрепощеннее. Им стали удаваться быстрые перехваты мяча, хитроумные розыгрыши стандартных положений. Гости отвечали резкими контратаками, которые периодически приводили к довольно опасным моментам. Однажды после рикошета мяч отлетел к Казаеву, но технично обработать он его не смог. А после 30-й минуты сочинцы и вовсе начали прибирать инициативу к своим рукам, полностью освоившись на поле весьма грозного соперника. Хозяева лишь однажды до перерыва имели хорошую возможность открыть счет, но вратарь гостей Заболотный спас команду, отразив мяч после удара Палиенко, выскочившего один на один с голкипером.

Второй тайм сочинцы начали агрессивно. На замену вышли Барсов, Горбунов, Маргасов. Увы, до голевых ситуаций дело не доходило. Защита хозяев действовала осмотрительно, тактически грамотно, самоотверженно. Только на 86-й минуте Горбунов и Песегов сумели создать выгодный для взятия ворот момент. Однако защита вновь не сплоховала. Затем уже Заболотный вновь оказался на высоте в прямом и переносном смысле после коварного дальнего удара. Наконец, на третьей добавленной минуте шанс отличиться получил новичок сочинской команды Маргасов, мощно пробивший с угла штрафной площади, – мяч приняли на себя защитники. В итоге – 0:0.

10 марта в 16-00 на стадионе "Фишт" команда "Сочи" встретится с "Армавиром".

Владимир ВЕРЕЮТИН. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]