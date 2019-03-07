ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РЕЗУЛЬТАТ

В современном мире заболеваемость туберкулезом распространяется не только на людей, ведущих асоциальный образ жизни, но и на успешных, образованных и продвинутых. Основным источником инфицирования являются носители с открытыми формами туберкулеза, то есть те, кто выделяют палочки Коха во внешнюю среду. Окажись рядом с таким человеком и вероятность заразиться будет весьма высока, поскольку передается туберкулез воздушно-капельным путем при разговоре, кашле и чихании больного.

Лечение туберкулеза напрямую зависит от лабораторных исследований. Их качество и достоверность играют первостепенную роль при выборе тактики лечения врачом-фтизиатром, поскольку на сегодняшний день известно множество разновидностей палочек, у каждого больного возможна устойчивость к определенным препаратам, и даже небольшая неточность в исследовании может привести к неверному, а значит, и неэффективному лечению.

Лаборатория сочинского противотуберкулезного диспансера за годы своего существования завоевала славу одного из лучших подразделений на территории Краснодарского края. Хорошая репутация зарабатывается годами, а поддерживать ее порой сложнее, чем получить. И здесь многое зависит от руководителя.

Маргарита ПашьЯн (на снимке вверху) руководит лабораторией тубдиспансера три десятилетия. До этого работала врачом-лаборантом, еще ранее, после окончания института, трудилась в лаборатории роддома. Общий стаж Маргариты Меликовны – 45 лет. Впрочем, сама она даже сейчас, вспоминая свой путь в медицину, как будто немного удивляется тому, как судьба может распорядиться будущим человека.

– После школы вместе с двоюродной сестрой готовилась к поступлению в институт, – поясняет Маргарита Пашьян. – Только она – в медицинский, а я – на биофак. Вступительные испытания у нас были одинаковые, но на уговоры сестры поступать в медицинский не поддалась: мне становилось плохо, когда кровь из пальца брали, что уж говорить о профессии врача.

Сейчас требования при приеме на работу в медицинские лаборатории ужесточились и проводить исследования могут только врачи-КЛД (клинической лабораторной диагностики), то есть специалисты, имеющие высшее медицинское образование, прошедшие интернатуру, ординатуру. А до октября 1999 года на должность врача-лаборанта принимали специалистов с высшим биологическим образованием. Разумеется, такие специалисты проходили переподготовку.

До старта курсов по переобучению, которые в Сочи проводил НИИ курортологии и реабилитации, было целых полгода. Маргарита, будучи молодым специалистом, только окончившим институт, решила не терять времени даром, а начать работать в лаборатории, пусть и не врачом, а обычным лаборантом. Такой взвешенный подход позволил ей к началу обучения подойти подготовленной, понимающей специфику и, главное, не сомневающейся в правильности выбранного пути.

– Сейчас в лабораториях врачей-лаборантов (специалистов с биологическим образованием) уже не так много. Но могу сказать, что нам, биологам, за свою рабочую деятельность пришлось несколько раз изучить программу медицинского института, – улыбается Маргарита Меликовна.

Клинико-диагностическая лаборатория тубдиспансера имеет три подразделения: биохимических, клинических и бактериологических методов исследования. Для того чтобы выполнять бактериологические исследования, которые определяют разновидность туберкулезной палочки, устойчивость к препаратам и многие другие показатели, потребовалось пройти обучение. На этот раз оно проходило в Москве на базе НИИ фтизиопульмонологии Московской медицинской академии им. И.М.Сеченова – учреждении, где разрабатываются фундаментальные исследования в области иммунологии, микробиологии и патологии туберкулеза.

– Не зная фтизиобактериологию, работать в тубдиспансере нельзя, – продолжает заведующая лабораторией. – Именно бактериологические методы исследования позволяют выяснить, выделяются палочки у больного или нет, какая именно у них лекарственная устойчивость, приобрел пациент устойчивость или не приобрел. Все эти моменты очень важны для дальнейшего успешного лечения.

Исследования в лаборатории Сочинского противотуберкулезного диспансера выполняют для пациентов, проживающих не только на территории Большого Сочи, но и всего Туапсинского района. В год в лаборатории выполняется более 218 тысяч клинико-диагностических тестов (это известные нам анализы мочи и крови по различным параметрам) и более 12 тысяч посевов. Здесь нужно понимать, что посев включает в себя несколько исследований, и на анализ одного посева в среднем уходит 50 минут.

В 2014 году в лаборатории было установлено оборудование, позволяющее выполнять ПЦР-диагностику. За этой аббревиатурой скрываются ни много ни мало, а высокие технологии. Полимеразная цепная реакция позволяет проводить исследования на уровне ДНК, определяя формы туберкулеза даже тогда, когда другие методы бессильны или дают отрицательный результат. Кстати, метод ПЦР был разработан в 1983 году, за что его создатель – Кэри Мюллис – был удостоен Нобелевской премии.

Хорошее оснащение лаборатории, грамотный и опытный руководитель – залог не только большого количества выполненных исследований, но и их подтвержденного качества. Впрочем, сама Маргарита Пашьян скромно считает, что отличные результаты работы – заслуга коллектива, она же является только направляющим звеном.

– Для меня важно, чтобы в коллективе царила доброжелательная атмосфера, – поясняет заведующая. – Приказывая и унижая сотрудника, никогда не добьешься результата. Даже если человек совершил ошибку, то нужно донести это до него так, чтобы он исправился и впредь ее не повторял. Наша работа не терпит халатности, и сотрудники это знают. Подругому здесь работать нельзя. Это туберкулез, его не видно невооруженным взглядом, и любой биоматериал заведомо считается патологическим, даже если исследование еще не проведено. Поэтому строгое следование требованиям безопасности и соблюдение санитарных норм соблюдаются неукоснительно. Елена НОВИКОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]