ВЕРИТЬ И ЛЮБИТЬ

…Когда погибал самшит, никто из сотрудников знаменитой на всю Россию Тисо-самшитовой рощи не мог сдержать слез. Слез потрясения от понимания масштабов трагедии. Слез бессилия, потому что все экстренно принимавшиеся меры не давали результатов. Слез личного горя, потому что роща для всех, кто связал с нею жизнь, стала частью души. Юлия Андреевна Ерофеева, пришедшая на работу в Кавказский заповедник 45 лет назад и многие годы возглавлявшая коллектив Тисо-самшитовой рощи, и сегодня даже не по дням, а по часам может рассказать, как стремительно нарастал ком бедствия и как боролись с огневкой люди, как защищала себя сама роща…

В тот год – 2014-й, олимпийский, – неторопливый самшит внезапно дал невероятно высокий урожай семян. Юлия Андреевна почувствовала сразу: это плохой знак. И вот почему. Родилась она в селе Верхнениколаевское. В роду отца было немало потомственных лесников, сам он работал лесничим в Кудепстинском лесхозе, знал и понимал каждое дерево, каждое движение ветра и воды. Однажды отец сказал матери:

– Надо осенью черенков отсадить от вон той яблоньки, погибнет она этой зимой.

– Почему? – удивилась дочь.

Отец повел Юлю в сад: "Погляди, какой большой урожай яблок у нее, хочет сохранить потомство"…Так и случилось.

Юля училась читать книгу природы. Вместе с отцом проводила целые дни в лесу. Еще в те годы он обращал внимание дочери на тревожные признаки болезни каштана, учил слушать звуки леса, помогать деревьям. Юлин старший брат пошел по стопам отца в лесники. Пришла пора, и она тоже выбрала профессию по душе. Как сама теперь говорит: вошла в рощу и осталась там навсегда.

Здесь ее сын и дочь еще малышами изучали алфавит по табличкам деревьев. Здесь ей знаком каждый уголок, каждая тропинка. Но вот парадокс, обходя уже много лет по утрам свое хозяйство, Юлия Андреевна не перестает удивляться новым своим открытиям: внезапно увиденному цветку или новому деревцу, хрупкой ветке, тянущейся к солнцу, или причудливой тени у лабиринта.

С ним особая история. Этот тектонический разлом, ставший причудливым лабиринтом, наполнен особой мощью, уверена Ерофеева. Сколько людей она повидала, которым не сразу удавалось пройти его, как будто силы оставляли! Зато после двух-трех подходов лабиринт одаривал входящего новой, светлой энергией.

Есть люди, приходящие в рощу много лет подряд. Они приезжают из других городов, привозят с собой детей, потом внуков, чтобы поделиться с ними этой удивительной древней красотой. Многих очарованных рощей Юлия Андреевна знает в лицо, встречая их у входа как дорогих гостей. Этому она учит и новичков, приходящих в слаженный коллектив единомышленников.

По маминой тропинке пошли и ее дети. Надежда стала экологом, работала в заповеднике, теперь с мужем перебралась в Москву, но профессии не изменила. А Александр как истинный продолжатель рода своего живет в родительском доме в Верхнениколаевском, работает в Тисо-самшитовой роще, недавно сменил маму на посту руководителя коллектива. И сейчас каждое утро они вместе обходят дорожки и балки рощи, прислушиваясь к голосу птиц и деревьев.

– Самое важное, что мы смогли сделать, – рассказывает Юлия Адреевна,– это сохранить неприкосновенность рощи. Мы старались, чтобы все оставалось в естественном виде. Никаких порубок деревьев, укатанных асфальтных дорог. Никаких потерь за эти годы, вот только самшит... Но знаете, роща – удивительное место, она действительно живая, сама себя лечит и спасает.

…Перед нашествием огневки самшитники щедро осыпали землю семенами. Взрослые деревья погибли в считанные две недели, а сеянцы под ковром листвы убереглись, переждали засилье прожорливых гусениц и спустя время стали незаметно прорастать.

Внучка Юлии Андреевны, приезжая на каникулы, теперь пристально следит за ростом маленьких эндемиков. В этом году самые смелые из них поднялись до 10-15 сантиметров!

– Роща не погибнет, сила жизни в ней особая, – уверена Юлия Ерофеева. – Вот сейчас нет больших самшитников, все поля покрылись цветами, да вы посмотрите какими: до тридцати пяти краснокнижных растений прекрасно себя чувствуют в нашем зеленом доме! А лет через пятьдесят и самшит подрастет. Наши внуки-правнуки ему порадуются. Главное – верить и любить.

Татьяна СТЕПИНА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]