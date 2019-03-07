РАСЦВЕТАЕТ СТАРЫЙ ПАРК

"Южные культуры" – один из старейших парков Большого Сочи, в начале XX века более известный как имение Случайное (его генерал-майор Даниил Драчевский выиграл в карты). Над созданием будущего ландшафтного парка работал знаменитый агроном Арнольд Рейгель. За период владения парком Драчевским была собрана хорошая коллекция из более 370 видов редких для Юга пород деревьев.

После национализации в 1919-м и становления советской власти ему не уделялось значительное внимание. Новый парк закладывался в 1939-1940 годах на площади 4,6 га и явился естественным продолжением старого парка с постепенным переходом от хвойных пород к лиственным. Аллея сакуры разделяет его на почти равные половины, соединенные между собой сетью гравийных дорожек. В этой части парка сосредоточена лучшая в нашей стране коллекция восточно-азиатских растений, полученных в качестве расплаты за строительство Восточно-китайской железной дороги.

Центром "Южных культур" остается система прудов и ручьев, берега которых окаймляют магнолии и форзиции. На этой неделе у россиян длинные выходные. Отчего бы не посвятить день прогулкам по цветущим аллеям старого парка?

Анна МАРТЫНОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]