ТЕПЕРЬ ГЛАВНОЕ – РЕЗУЛЬТАТ

Сочи – Армавир – 1:0 (1:0).

10 марта. Сочи. Стадион "Фишт". 1250 зрителей (вмещает 44 287). При всем желании насладиться игрой раскрепощенной, захватывающей, местные болельщики теперь ждут от своей команды в каждом матче прежде всего благоприятного результата: наступила пора решающих встреч за выход в Премьер-лигу.

Стремясь заложить основу такого результата сразу же, хозяева с первых минут бросились вперед и… завязли в цепкой обороне. Гости, помня о 0:3 от сочинцев на своем поле, действовали предельно внимательно и осторожно. Хозяевам поначалу лишь иногда, по левому флангу, где выделялся активностью Горбунов, удавалось вторгнуться в чужую штрафную площадь – не более того. У армавирцев в это время практически в одиночку рвался вперед по центру Поляков, которого громогласно поощряли земляки-фанаты, прибывшие на матч двумя "Газелями". До ударов же по воротам дело не доходило до 11-й минуты, когда более-менее опасно пробил тот же Горбунов. Сочинцам нередко приходилось пользоваться поперечными передачами, чтобы как-то выманить соперника, умело применявшего прессинг, поближе к середине поля. Наконец, на 15-й минуте стараниями Мичуренкова первый прицельный удар нанесли и гости – мяч рикошетом от Калугина улетел на угловой.

Игра стала выравниваться, что заставило хозяев резко взвинтить темп и атаковать широким фронтом. Голевую комбинацию начал дебютант команды "Сочи" Касаев (который, кстати, вместе с "Кубанью" выходил в Премьер-лигу). Ему удался мощный и точный удар низом с угла штрафной площади. Руденок в броске отразил мяч, однако подоспевший Горбунов в прыжке головой добил его в сетку – 1:0.

Скорости еще более возросли. Хозяева пытались быстро закрепить преимущество в счете, но гости не выглядели растерянными. Более того, настолько резко контратаковали, что нарушения правил со стороны сочинцев участились. И все-таки результат мог удвоиться. На 33-й минуте передачу вдоль ворот армавирцев прервал Мирошниченко и угодил мячом в голову своему голкиперу. Если бы не попал в него, а чуть в сторону, случился бы автогол.

Во втором тайме рисунок игры постепенно изменился. Подуставшие хозяева действовали уже замедленно, почувствовавшие это гости все чаще предпринимали скоростные контратаки с участием прежде всего Безлихотнова и Гурфова. А когда появляется усталость, возникает череда нарушений правил и, как следствие, предупреждений, что и произошло. Судья, надо отдать ему должное, страстям разгореться не позволил, хотя одна стычка все-таки приключилась.

Армавирцы усиливали давление и на 72-й минуте были близки к цели. Безлихотнов с угла поля выложил мяч Лауку, и тот едва не вколотил его головой в сетку с линии вратарской площадки. А четверть часа спустя Клопков неожиданно и что есть силы пробил метров с 20-ти. Заболотный с большим трудом дотянулся до мяча, летевшего в дальний нижний угол ворот.

И столь важного результата сочинцам добиться удалось. Главный тренер "Армавира"

Арсен Папикян:

– Это были два разных тайма. В первом мы отдали инициативу. Наши нападающие уступили сопернику, в решающие моменты не смогли его дожать. Замены оказались не столь эффективными. Сочинскую команду мы знаем хорошо, но одно дело знать, а другое – достойно ей противостоять. Что касается судейства, то замечаний у меня нет. Главный тренер "Сочи"

Александр Точилин:

– Очень важная победа в непростом матче. Я благодарен своим игрокам. В Армавире мы победили с крупным счетом, сегодня забитых мячей тоже могло быть больше – не повезло. И гости, конечно, стали играть крепче в обороне и вообще сильнее.

Владимир ВЕРЕЮТИН. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]