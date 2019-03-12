МАСЛЕНИЧНЫЙ РАЗГУЛЯЙ

Организаторы праздничных мероприятий – активисты местных органов самоуправления, работники образования, культуры, спорта, социальной защиты при поддержке администрации района и сельских округов, депутатов и предпринимателей – всякий раз стараются чем-то удивить, порадовать гостей. В каждом населенном пункте программа Масленицы сугубо своя – масштабы разгуляя ограничены, как правило, лишь творческой фантазией и креативностью устроителей. Объединяет же всех главное – веселый дух праздника, искреннее радушие и хлебосольство, здесь каждому рады.

В парке "Ривьера" проводы Масленицы начались с весёлого театрализованного шествия. Веселой, шумной и яркой толпой с песнями и танцами участники шоу прошли от главных ворот до площади у фонтана "Чайки".

Весь день гостей веселили народными забавами, конкурсами, концертными номерами творческих коллективов города. Не обошлось без традиционных масленичных персонажей, положительных и отрицательных. После обеда здесь же, напротив галереи "Манжелей" прошел традиционный обряд сжигания чучела Масленицы, в карман передника которой все желающие могли сложить записки с жизненными неурядицами – и гори они синим пламенем!

Праздновали Масленицу во всем Большом Сочи. Народные гулянья "Собирайся народ, боярыня-Масленица идёт!" прошли в парке на Бытхе. Красивый, веселый праздник получился: театрализованные представления, концерт, конкурсы, мастер-классы. Все получили заряд хорошего настроения и отведали вкусных блинов!

В селе Измайловка на празднике жителей и гостей села встречали ряженые скоморохи. Лучшие повара Измайловки приготовили самые вкусные блины! Ярмарку мастеров, тематическую фотозону и даже трогательный зоопарк подготовили для своих сельчан и гостей члены совета ТОС "Измайловка". А творческие коллективы: хореографические ансамбли "Импрессия", "Даиси", учащиеся школы №55 и воспитанники детского сада №57 подарили праздничный концерт.

Запоминающимся получился весенний праздник в Головинке. Народные гулянья по случаю проводов зимы, организованные на площади перед поселковым Домом культуры местными общественниками и студией "Премьер" Центра развития молодежи города Сочи, прошли весело, с размахом.

– Мы встречали гостей, как это принято в Масленицу, разнообразными угощениями – домашними блинами, пирогами, бубликами и ароматным чаем из самовара, – отметила председатель Совета ТОС Головинки Татьяна Цейтер. – Большой интерес, особенно у молодежи, вызвали состязания в силе и ловкости, а благодаря теплой солнечной погоде и нашим талантливым самодеятельным артистам у всех было по-настоящему праздничное настроение.

В Горном Лоо широкую Масленицу по инициативе местного совета ТОС отмечают уже второй год подряд, поэтому зазывать народ на праздник нет необходимости – собираются сотни людей. Здесь появляются свои традиции встречи долгожданной весны, общими усилиями общественников, школы, библиотеки, Сочинского комплексного центра социального обслуживания населения Лазаревского района и сельской администрации торжество получается очень увлекательным и интересным.

– Этот праздник, в основе которого – добро, надежда на будущее – объединяет и самых юных жителей села, и представителей старших поколений, – отметил председатель совета ТОС Горного Лоо Валерий Минасян. – В большой общий круг выходят люди разных возрастов и национальностей, что, конечно, не может не радовать. Главным событием Масленицы, согласно старинным народным традициям, стало символическое сожжение чучела зимы. Она в нынешнем году была доброй, с мягким характером, особых проблем сочинцам не доставила, но мы простились с ней без всякого сожаления. Впереди весна – пора потепления и возрождения, время надежд и ожиданий. Вместе с благодатным огнем Масленицы из нашей жизни должны уйти все беды и проблемы, а остаться только счастье, добро, благополучие. И пусть это обязательно сбудется!

Анзор НИБО,

Анна МАРТЫНОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]