ТЕАТР МЕНЯЕТ ГОРОДА

На пять дней весенний Сочи окунулся в театральную жизнь. И дело не только в постановках, которые в эти дни проходят на курорте. С 10 по 14 марта в городе проходит форум Союза театральных деятелей "Российский театр – XXI век. Новый взгляд".

Всего в течение года Союз проведет восемь аналогичных форумов в разных точках России, и участниками каждого из них станут представители профессионального сообщества всех регионов из всех Федеральных округов страны. Участники форума в Сочи – представители театров Южного федерального округа. Дня них была разработана насыщенная и интересная программа, включающая пленарные заседания, практические семинары и мастер-классы.

Так, например, участники узнали о том, что улица – это не пространство для третьесортного искусства. А пространство для честного и смелого творческого высказывания, которое можно в глазах населения сделать близким и уютным, а также украсить им структуру формального городского праздника.

Перед торжественным открытием форума на Театральной площади состоялась грандиозная презентация Российского союза уличных театров и артистов. Участники сумели создать атмосферу настолько мощную по своей энергетике, что площадь, разделенная на 5 зон, в которых параллельно проходили активности с элементами буффонады, театрального шествия с ходулистами и скейтерами, вмиг наполнилась зрителями.

Театр "Странствующие куклы господина Пэжо" (Санкт-Петербург) представил инсталляционный проект "Музеум", по которому провели экскурсию для зрителей. Авторский театр "Эскизы в пространстве" (Москва) в буквальном смысле нарисовал фантастический променад с диковинными дервишами и бутафорскими верблюдами.

Театр “СоЛу” (Санкт-Птербург) привез в Сочи гротескную пантомиму, наполненную странными персонажами. А проект "Картония" устроил форменное творческое хулиганство, в которое были втянуты не только артисты, но и зрители разных возрастов: человекокартонный оркестр сыграл на площади свои импровизации.

– Много лет мы проводим форумы, и необходимость в них никуда не исчезает, – подчеркнул на открытии форума председатель Союза театральных деятелей РФ Александр Калягин. – В Сочи мы проведем несколько совещаний, как я их называю, консилиумы, на которые соберутся профессионалы Южного федерального округа. В Год театра нам важно предложить новую редакцию закона о культуре. Задача эта совсем не из простых. Кроме того, мы должны сформировать стратегию развития театрального дела до 2030 года. И это тоже серьезный документ, который требует соответствующего обсуждения.

Свои знания и опыт в дни проведения форума передают лучшие специалисты, теоретики и практики сценического искусства. Для директоров театров подготовлена специальная образовательная программа "Школы театрального лидера"; работают мастерские актеров драматических театров и театров кукол, солистов-вокалистов музыкальных театров, проходят семинары по мастерству, сценической речи, сценическому движению; семинары для технических цехов.

Участники познают секреты актерских и режиссерских приемов интерактивной работы с публикой; участвуют в мастер-классе по ходулям, которые неожиданно предстают как средство визуальной и пластической выразительности уличного артиста; изучают опыт международных гастролей с акцентом не только на то, как начать, но и как не потеряться. Елена НОВИКОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]