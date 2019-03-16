СМЫСЛ ЖИЗНИ – В ДЕТЯХ

Главное предназначение женщины – быть настоящей матерью и хранительницей домашнего очага – жительница поселка Головинка Сальмет Индрисовна Тхагушева выполнила в полной мере. Подарив жизнь одиннадцати сыновьям и дочерям, она никогда не считала это подвигом и особых благодарностей не ждала. Для нее истинное счастье заключается в другом: видеть радостные глаза своих детей, внуков и правнуков, быть уверенной в их добром будущем. Лучшей награды нет и быть не может, убеждена сочинская мать-героиня. В богатейшей истории горного аула Большое Псеушхо Шапсугского (ныне – Лазаревского и Туапсинского) района есть немало уникальных страниц. Славных и трагических. Наиболее яркий и показательный период связан с Великой Отечественной войной, когда из этого маленького шапсугского селения, насчитывавшего в ту пору около трехсот жителей, на фронт ушли сто двадцать (!) человек. Многие из ныне живущих с благодарностью помнят о легендарной семье Казбулета и Чебахан Шхалаховых, отправившей защищать Родину девять своих сыновей, трех внуков и невестку. Девять похоронок получили родители с передовой, страшное горе пришлось пережить им. И подобные примеры высочайшего патриотизма, глубокого осознания воинского долга здесь далеко не единичны. Пять сыновей снарядил на битву с захватчиками Пак Дзепшович Коджешау, четверо из которых погибли смертью храбрых. Сложили головы за свободу Отечества пять сыновей Зафкара Бергетовича Коблева. Шесть из семи сыновей Индриса Хапаковича и Нафизет Соонажевны Тешевых взяли в руки оружие, чтобы дать бой врагу. Четверо из них не вернулись домой. Сальмет до сих пор отчетливо помнит те страшные годы: проводы братьев на войну, томительное тревожное ожидание весточек с фронта, боль потери близких людей…

Большая часть жизни Сальмет Индрисовны Тешевой связана с поселком Головинка города Сочи. Здесь она окончила семилетнюю школу, здесь начиналась ее многолетняя трудовая биография. В феврале 1948 года Сальмет, работавшая в колхозе "Шапсугия", на тот момент ей было всего восемнадцать, вышла замуж за местного жителя Амира Рамазановича Тхагушева. Он из прославленного фамильного рода, давшего стране легендарного Героя Советского Союза, уроженца аула Малое Псеушхо Айдамира Тхагушева, погибшего в 1943 году при освобождении Украины. Молодая семья, не имевшая большого материального достатка, была богатой на детей, супруги дали жизнь семерым сыновьям – Руслану, Айдамиру, Анзауру, Аскеру, Асферу, Аслану, Рамазану и четырем дочерям – Дахачас, Марет, Русет, Фатиме. Жили дружно, трудностей не боялись. Такими же работящими, порядочными и достойными воспитали своих детей. Парни отслужили в армии, всегда были на хорошем счету, имеют немало благодарностей от армейского руководства, девушки с детства приучались к домашнему труду. Легко им не было никогда, но все нашли свое место в жизни, получили профессии, стали порядочными семейными людьми. Главную заповедь родителей – быть честными, трудолюбивыми, ответственными за семью, всегда держаться друг за друга – Тхагушевы, на долю которых выпало немало бед и испытаний – в разные годы скоропостижно ушли из жизни глава семейства и трое братьев, – усвоили твердо, всегда неукоснительно следуют им.

Что такое настоящее женское счастье? Для ветерана труда Сальмет Индрисовны Тхагушевой, тихо доживающей свой век в окружении многочисленного потомства, у нее двадцать один внук, одиннадцать правнуков и два праправнука, ответ на этот вечный сокровенный вопрос вполне очевиден: выполнить свое извечное предназначение на земле и оставить добрый след в памяти людей, не прося ничего взамен. Счастье для любой женщины – любить и быть любимой, видеть свое продолжение в юных поколениях семьи, желая всем благополучия, лучшей судьбы и доли. Только ради этого и стоит жить, убеждена она.

Восьмого Марта по давней традиции в родительском доме Тхагушевых собралась вся большая семья – от мала до велика. Для бабушки Сальмет – в нынешнем году она отметит 89-летие, этот торжественный день – самый беспокойный в году, но такие хлопоты для нее только в радость. Ждет, готовится, старается сохранить в памяти каждое волнующее мгновение. Подобное трудно выразить словами, признается она, можно только прочувствовать сердцем. Что ощущает мать, когда рядом с ней самое дорогое – дети? Они давно стали взрослыми, самостоятельными людьми, но все равно остаются для нее детьми, нуждающимися в моральной поддержке, мудром житейском совете и ласковом слове. Счастлива видеть, как шумной, веселой, неугомонной гурьбой подрастают, набираются силы и ума юные поколения семьи, они тоже от бабушки ни на шаг, стараются радовать ее своими успехами.

Только в международный женский праздник, уступая настойчивым требованиям младших, Сальмет Индрисовна достает из шкафа и надевает свой давний торжественный пиджак, увешанный орденами. Среди прочих почетных государственных наград, полученных еще в советские годы, есть особые, внешне, на первый взгляд, малоприметные, но бесценные для любой женщины – медали "Материнство", "Мать-героиня" и, конечно, "Материнская Слава" трех степеней.

– Отец и мать создавали большую семью, конечно, не ради каких-то льгот и наград, – подчеркивает Фатима – младшая дочь Сальмет Индрисовны. – Они сами были из многодетных семей, для того поколения это было вполне естественным, поэтому с честью продолжили добрую традицию. Были строгими, требовательными, на собственном примере учили нас всему, что знали и умели сами. Мама, а ей было очень и очень непросто, мы это по-настоящему поняли, когда сами стали родителями, без остатка посвятила себя нам, для нее это было и остается самым главным, истинным смыслом всей жизни. Анзор НИБО. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]