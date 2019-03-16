Эпицентр курортного успеха

Сочи получил награду на международной туристической выставке MITT-2019 за лучшее представление туристического направления региона России. 26-я Московская международная туристическая выставка MITT завершилась вчера. Это крупнейшее и единственное мероприятие формата B2B, на которое съезжается самая масштабная аудитория представителей турбизнеса из российских регионов, а также со всего мира.

В 2019 году в ней принимают участие более 1800 компаний из 54 стран мира. Это представители туристических администраций российских регионов, туристско-информационные центры, представительства национальных офисов по туризму из разных зарубежных стран. Экспозиция занимает шесть павильонов и залов на общей площади 40 тысяч кв.м.

MITT традиционно проходит в Экспоцентре – на престижной выставочной площадке в центре столицы. Выставка становится живым эпицентром переговоров, встреч, обмена мнениями и предложениями, участие в которой становится необходимым условием успеха в предстоящем туристическом сезоне. В числе постоянных участников – наш город. На коллективном стенде "Твой Сочи" представлены санатории, пансионаты, отели и принимающие компании курорта. Эти организации презентовали разнообразные программы оздоровления.

Санаторий "Золотой колос" представил новую систему ультразвуковой диагностики, "Аквалоо" – новые программы комплексного семейного оздоровления и детские программы в оздоровительно-образовательном центре "Илона". Санаторий имени М.В.Фрунзе привлекал посетителей новейшей РТМ-диагностикой (маммография), ОК "Дагомыс" – программами по системе "все включено". Гостиничный комплекс "Жемчужина" представил медицинский центр и тур "Бархатный сезон".

Город-отель "Бархатные сезоны" на выставке презентовал новую программу перезагрузки, программы по бальнеологии и грязелечению. Для корпоративных заказчиков представлены MICE-возможности. В частности, проведение мероприятий на территории спорткомплекса (футбол, гандбол, баскетбол, хоккей).

Санатории под брендом "РЖД – здоровье" представляли на выставке уникальные детокс- программы. Принимающий туроператор "Плюс" предлагал услуги по организации детского отдыха летом и зимой, санаторно-курортный комплекс "Весна" – оздоровление и спорт реабилитацию.

Помимо этого, на MITT-2019 фактически впервые были представлены объекты туристической инфраструктуры регионов: музеи, парки и развлекательные комплексы. Этот сегмент представляет особый интерес: именно сейчас многие ищут возможность диверсифицировать бизнес, чтобы предложить своим клиентам как можно больше дополнительных услуг.

Деловая программа MITT-2019 была рассчитана на три дня. Не только российские, но и зарубежные спикеры делились своим опытом организации турпродукта с использованием цифровых технологий. Флагманская сессия деловой программы была посвящена развитию внутрироссийского туризма. В этом году на ней говорили о развитии и функционировании туристско-информационных центров в регионах.

Основной упор на сессии был сделан на вопросы, касающиеся маркетинга и продаж. На конференции Travel Trends обсудили прогнозы и тенденции рынка туризма на ближайшие 3-5 лет. Не менее интересной была панельная дискуссия Market Shocks, где крупнейшие российские отельеры обсуждали итоги минувшего сезона, а также прогнозы и тенденции предстоящего. Анна МАРТЫНОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]