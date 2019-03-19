ВЗАИМОПОНИМАНИЕ НА УРОВНЕ ДУШИ

Грандиозное празднование 5-летия XI Паралимпийских игр состоялось в Сочи Паралимпийские игры в Сочи, первые в истории России, стали знаменательным событием для всех нас. Прошло уже пять лет, а кажется, что только вчера на стадионе "Фишт" прошла невероятная по зрелищности, масштабу и красоте церемония открытия Паралимпийских игр 2014 в Сочи. Она называлась "Ломая лёд". На протяжении всего действа на сцене артисты передавали, пожалуй, главную идею паралимпизма, что невозможное – возможно, и на пути у цели нет непреодолимых преград.

Пять лет спустя об этом же рассказывали участники фестиваля инклюзивного танца, организованного городским физкультурным центром для людей с ограниченными возможностями здоровья и краснодарской региональной социально-спортивной общественной организацией инвалидов "Стоик". В нем приняли участие пять инклюзивных танцевальных коллективов Сочи.

Гостями фестиваля стали участники церемоний открытия и закрытия Паралимпиады, члены Федерации спортивных танцев на колясках, неоднократные победители Кубка мира по спортивным танцам Ирина Гордеева, Александр Ляпин, Нурсина Галиева, Сергей Антонов, Александра Бердник. Все они приехали в Сочи и выступили также и на церемонии празднования 5-летия Паралимпиады-2014 на сцене Зимнего театра. Тогда, пять лет назад, танцоры на колясках впервые в истории Паралимпийских игр исполнили сложнейшие хореографические постановки, в которых одновременно были задействованы девяносто пять танцоров на колясках и более двухсот артистов без инвалидности.

Танцоры на колясках – это не только спортсмены, но и талантливые артисты. Они выступают на фестивалях, государственных концертах, снимаются в кино и в музыкальных клипах, с 2015 года танцуют на постоянной основе в труппе Большого театра в постановке "Герой нашего времени". В 2016 году во Франции на Международном чемпионате профессий "Абилимпикс" именно Россия впервые в мире презентовала профессию "Танцор на коляске"!

В сентябре 2017 года именно в нашем городе в муниципальном физкультурном центре для людей с ограниченными возможностями здоровья открылось отделение "Танцы на колясках" под руководством инструктора-методиста по адаптивной физической культуре Ларисы Селиховой.

– Город с момента подготовки к Играм-2014 изменился полностью, стал доступен для людей с ограниченными возможностями. 1400 различных учреждений и объектов разной формы собственности были подготовлены к Паралимпиаде по стандартам доступности. К 2018 году таких объектов стало уже 1800. Изменения коснулись и общественного транспорта. В Сочи появились низкопольные автобусы с площадками для инвалидных и детских колясок, – рассказал исполняющий обязанности главы города Анатолий Луцык. – Город сегодня готов принимать людей с инвалидностью на отдых и лечение. Сочинцам с ограниченными возможностями здоровья доступны творческая социализация, спорт, образование. Но есть над чем работать – нет предела совершенству. Мы будем продолжать эту работу.

На протяжении уже более полувека Паралимпийские игры являются символом отваги, мужества, величия, решимости и самопожертвования, свойственных людям, получившим в своей жизни, казалось бы, непреодолимые препятствия. Именно эти соревнования помогают таким людям побороть болезнь, поверить в себя и жить дальше полноценной жизнью. А все мы, свидетели их свершений и побед, испытываем гордость, восхищение, надежду и любовь.

У 13-кратной паралимпийской чемпионки Риммы Баталовой, председателя подкомитета Государственной думы по вопросам развития паралимпийского спорта, физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, в день пятилетия Паралимпийских игр-2014 было особенное настроение. Именно 15 марта Международный паралимпийский комитет полностью восстановил российских паралимпийцев в правах. Это значит, что российские пара-атлеты будут выступать на Паралимпийских играх 2020 года под национальным флагом и с национальным гимном.

– Уже прошло пять лет, а, казалось бы, только вчера прошли наши соревнования. Для нас, паралимпийцев, это очень важно: жители нашей великой страны увидели нас. После этого намного легче стало работать с регионами: теперь они понимают, что мы делаем, о чем мы говорим. Очень много людей с инвалидностью стали заниматься спортом. Он выводит их в люди, дает возможность показать себя, – подчеркнула Римма Баталова. – Я была в оргкомитете по подготовке Сочи. Да и сама здесь тренировалась, когда занималась спортом. На сегодня высокий показатель доступности для людей с инвалидностью всего у трех городов страны. Это Сочи, Москва и Казань. Хочется, чтобы именно Сочи не останавливался в развитии: доступность должна быть во всем, чтобы ребенок или взрослый человек с инвалидностью могли выйти из дома и пойти туда, куда им хочется – в социальные, культурные, спортивные объекты.

Анна МАРТЫНОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]