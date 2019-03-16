С ЛЮБОВЬЮ К БРАТЬЯМ МЕНЬШИМ

Двадцать лет назад к 75-летию Кавказского биосферного заповедника Раиса Тростьянова написала поэтическое посвящение к своему сборнику стихов "В лес – как в дом". А все стихи в этой замечательной зеленой книжечке – это яркая, образная энциклопедия о жизни животных и растений заповедника, в котором Раиса Григорьевна проработала 27 лет. А любовь к нему – это навсегда. Свое первое стихотворение Раиса Тростьянова написала в 51 год! Однако все мы родом из детства. Маленький домик на краю села Сальме за рекой Псоу , в котором росла Рая, прохладный родник, у которого любила посидеть в одиночестве. Леса и горы – место детских игр и походов, птицы и звери, которых она обожала – все оставалось в сердце.

Поэтому и выбор профессии был предопределен. Раиса закончила факультет биологии в Ростовском университете, стала преподавать в школе села Ермоловка Адлерского района, а летом еще со студенческой поры подрабатывала экскурсоводом в природных парках Сочи.

И вот миг счастья: Раису Григорьевну приняли на работу экскурсоводом в тисо-самшитовую рощу Кавказского заповедника! Легкая, на высоких тонких каблучках, она сама казалась экскурсантам сотканной из ветра и солнечного света. Раиса вдохновенно рассказывала гостям обо всем, что любила: о древней кавказской липе, широко раскинувшей свой шатер листвы, о маленькой юркой ласке, снующей по траве в балке, о красавце-полозе, забравшемся на самшит, о гордых Орлиных скалах. На тропинках рощи пролетело 17 лет. И все это тоже копилось в сердце для будущих стихов .

Новым, но вполне закономерным поворотом стала ее музейная деятельность. Вместе с потрясающим знатоком кавказской природы Ксенией Голгофской Раиса Тростьянова создавала музей заповедника в Гузерипле. Через несколько лет участвовала в создании музея природы Кавказского биосферного заповедника в Адлере, которым впоследствии заведовала.

Сейчас она с волнением вспоминает, как любовно собирали экспонаты, готовили выставочные объекты и планшеты. Сделать удалось удивительно красивую экспозицию, включающую в себя все многообразие местных и перелетных птиц, потрясающий гербарий альпийских и субальпийских лугов, картинки из жизни пресмыкающихся. Грандиозную диораму Кавказских гор нарисовал известный адлерский художник и поэт Николай Бородин.

Можно сказать, что эта встреча открыла ей свою дорогу в поэзию. Но вначале Раиса Григорьевна пришла на заседание поэтического клуба "Истоки" в адлерской библиотеке, где Николай Бородин читал свои стихи, и попросила членов клуба написать о растениях и животных заповедника для музея.

Пока ждала стихов от местных поэтов, они сами пришли в ее сердце… О маленьком олененке, притаившемся в прохладной тени, о желтых глазах рыси, о веселых играх маленьких козлят-турят. Так постепенно складывался ее первый сборник "Братья наши меньшие", который Раиса Тростьянова посвятила 70-летию любимого заповедника. Он сразу стал заметным событием в литературной жизни города. Известная сочинская поэтесса Валентина Саакова называла их маленькими поэтическими новеллами.

Замечательный польский и российский художник, мастер пейзажа Бронислав Сташевский, который провел последние годы жизни в нашем городе и написал немало картин, посвященных природе Кавказа, любил захаживать в музей природы заповедника. Он всякий раз просил Раису Григорьевну почитать новые стихи. Бывал здесь и популярный телеведущий и путешественник Николай Дроздов, он тоже дал высокую оценку сборнику про братьев меньших. Позже доктор биологических наук Борис Туниев подготовил уникальный набор открыток с фотографиями пресмыкающихся Западного Кавказа "Любимые портреты "нелюбимых" для Сочинского национального парка, подписи к фотографиям в предельно точных стихах-миниатюрах написала Раиса Тростьянова.

– Большую часть историй из жизни животных мне рассказывали работники нашего заповедника, которые много времени проводили в походах по его территории, – рассказывает Раиса Григорьевна. – Бывало так: рассказал научный сотрудник Владимир Черепанов о встрече с медведем, а я сразу представила себе эту картину и написала стихотворение. В другой раз он мне рассказывает о старом зубре – и вновь рождается поэтическая строка. А иногда читаю отчеты наших зоологов и зримо вижу эти истории. Пишет, к примеру, профессор Кудактин об олененке, который смог убежать от волка, а для меня это новое стихотворение. Так что в соавторах у меня мои друзья и коллеги, также влюбленные в этот прекрасный мир природы. Для всех нас он как родной дом. Второй сборник так и назван "В лес – как в дом".

Раиса Григорьевна уже много лет на пенсии, но поэтическое творчество не оставляет. Она активный автор интернет-сообщества Стихи.ру, более тысячи больших и малых стихов опубликовано ею здесь о природе, о жизни, о нас с вами. И более полутора тысяч восторженных откликов, 41 тысяча читателей! Буквально на днях она опубликовала новое стихотворение:

Хочу я самой малости:

Чтоб мне не знать усталости,

Чтоб руки были крыльями,

И лёгкими, и сильными;

Чтоб сердце, столь горячее,

Всегда бы было зрячее

К беде чужой и радости!

До самой-самой старости!

Татьяна СТЕПИНА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]