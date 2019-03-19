Лидеры России определились в Сочи

Конкурс "Лидеры России" в 2019 году стал международным. Заявки на участие подали 227 тысяч человек из разных стран. Заключительный этап, в котором приняли участие 300 конкурсантов прошел на курорте. Это флагманский проект открытой платформы "Россия – страна возможностей" и одноименной автономной некоммерческой организации.

– Это была совместная работа, когда в первую очередь все вместе работали на командный результат, а уже во вторую очередь – на свой индивидуальный. Было это не просто, особенно для лидеров, для руководителей – людей, амбициозных по определению, – подчеркнул, подводя итоги финала, первый заместитель руководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

Победителями конкурса стали 104 человека из 30 регионов России, В том числе двое представителей Краснодарского края – Евгений Грабчак и Юрий Зобов, который уже носит звание победителя конкурса "Лидеры Кубани".

Каждый из победителей конкурса "Лидеры России" получит наставника из числа руководителей государственных органов власти, глав регионов и представителей ведущих российских компаний. Все финалисты получат по 1 млн рублей, деньги они смогут потратить на обучение в любом российском вузе. Соб.инф. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]