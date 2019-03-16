В эти мартовские дни в городе Гагарин Смоленской области проходят 46-е Международные общественно-научные чтения, посвященные памяти Юрия Гагарина. В мероприятии принимают участие сотрудники Музея истории города-курорта Сочи.

9 марта 2019 года, в день 85-летнего юбилея первого космонавта планеты, состоялись торжественный митинг и возложение цветов к памятнику Юрия Гагарина. Затем участники направились к Дому-музею родителей Юрия Гагарина, где почтили память матери космонавта – Анны Тимофеевны, после чего в МКДЦ "Комсомолец" состоялось торжественное открытие 46-х Международных общественно-научных чтений.

В работе секции музеев космонавтики приняла участие заведующая научно-экспозиционным отделом Музея истории города-курорта Сочи Лариса Князева. Она выступила с докладом на тему: "История освоения космического пространства в экспозиции Музея истории города-курорта Сочи. Космонавты в Сочи". Во время празднования Лариса Завеновна имела возможность встретиться и побеседовать с прославленными летчиками-космонавтами нашей страны: Виктором Афанасьевым, Сергеем Крикалевым, Михаилом Корниенко. Многие из советских и российских космонавтов посещали в разное время черноморский курорт, знакомы с экспозицией "Космонавты в Сочи" и даже передавали в фонды музея ценнейшие экспонаты с космической орбиты. Среди них – флаг России с печатью станции "Мир", переданный в 1996 году в дар музею Героем России, космонавтом Сергеем Авдеевым.

Виктория ВЛАДИМИРОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]