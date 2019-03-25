ЖИВИ СПОРТИВНО!

Российские города отметили пятилетие комплекса ГТО широкомасштабными мероприятиями, которые включили в себя выполнение нормативов, разнообразные акции, флешмобы, а также программу культурных событий. Все они были призваны проинформировать население о комплексе ГТО, объединить группы людей по интересам в области спорта и повысить интерес к физической культуре среди людей разного возраста.

В честь пятилетнего юбилея всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" сочинцы могли массово испытать свои силы и выполнить нормы комплекса ГТО на площади Флага в следующих видах: стрельба из электронного оружия, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, поднимание туловища из положения лежа, гиревой спорт, прыжки в длину с места, челночный бег, наклоны, подтягивание на перекладине.

На спортплощадке для выполнения нормативов ГТО у универсального спортивного комплекса "Лазаревский" прошел День открытых дверей. Инструкторы не только рассказывали про технику выполнения упражнений комплекса ГТО, но и подробно объясняли, как зарегистрироваться на сайте, какие документы нужно получить тем, кто желает сдать нормативы.

Несмотря на выходной, на праздновании 5-летия комплекса ГТО было многолюдно. Спортплощадку посетили не только школьники и студенты, но и детсадовцы и взрослые. Желающие также приняли участие во всероссийской зарядке совместно с федерацией воркаута из Краснодара.

Анна МАРТЫНОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]