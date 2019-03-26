НА ВЫСОКОЙ НОТЕ

За двадцать четыре года существования "союз поющих сердец", которым руководит Елена Иванова, заслужил глубокое уважение не только зрителей – тонких ценителей вокального

искусства, но и признанных специалистов в данной области. И продолжает расти, ставит перед собой высокие цели.

Четыре дня в неделю, переступая порог Центра русской культуры Лазаревского ЦНК, они оставляют за его стенами все суетное. Погружаются в музыку целиком, напрочь забывая обо всем на свете. Иначе нельзя: ничто не должно отвлекать от репетиций. На пару часов даже имена излишни, тут принято различать друг друга не по фамилиям, а по высоте и тембру голоса: бас, баритон, тенор, сопрано, альт. Остальное – вторично. Иерархия здесь строжайшая, в зале рассаживаются в полном соответствии с ней – это правило соблюдается неукоснительно. Несмотря на статус – коллектив самодеятельный, объединивший самых разных людей, многие из них не имеют специального музыкального образования, среди его участников – предприниматели, журналисты, фотографы, телеоператоры, сотрудники полиции, стилисты, врачи, работники образования и культуры, сценаристы, экскурсоводы – тут все серьезно, как в профессиональном хоре.

…15 декабря 1995 года Елена Иванова помнит, как будто это было вчера. Первое выступление хора перед публикой произошло на сцене родного ЦНК и стало официальной датой его рождения. За прошедшие годы было всякое, есть чем гордиться: конкурсы, гастрольные поездки, сотни концертов, немалое количество грамот и дипломов. На фестивалях академических и камерных хоров Юга России в Краснодаре сочинцы получили самую высокую оценку специалистов. История богатая: хор Центра русской культуры – победитель конкурса "Парад достижений" среди учреждений культуры города Сочи в номинации "Лучший академический хор" и Международного TV-IT конкурса "ROSSиЯ.RU", лауреат Международного музыкального чемпионата "Лазурная волна", международных фестивалей молодежного и студенческого творчества "Море дружбы", краевых фестивалей "Кубанская музыкальная весна" и "Кубань поет Пономаренко", фестиваля патриотической песни в подмосковном Воскресенске, участник IX Всемирных хоровых игр в Сочи, фестивалей хоровой музыки "Напевы Черноморья" и "Пасхальные звоны". Важно и другое: коллектив, объединивший единомышленников, влюбленных в музыку, состоялся, имеет свое лицо, самобытный стиль. Им интересно вместе – жизнь хора насыщенная, за двадцать лет они создали обширный разноплановый репертуар, состоящий из десятков произведений: русская и зарубежная классика, духовные песнопения, песни военных лет, блюзы, романсы, спиричуэлсы. Выступают сольно и в компании с другими коллективами, много трудятся.

– Мы начинали буквально с чистого листа, – вспоминает руководитель хора. – На начальном этапе нас было всего восемь. Спустя три месяца после первого выступления – хор насчитывал уже пятнадцать человек. Сейчас в его составе тридцать два вокалиста. Это люди самых разных возрастов, национальностей, профессий и увлечений. Каждый пришел в хор своей дорогой и надолго, искренне считая его важной частью своей жизни. Мы вместе познаем музыку изнутри, вникая в ее душу и суть, совместная работа доставляет глубокое эстетическое удовольствие.

Елена Иванова – профессиональный дирижер-хормейстер. За ее плечами музыкальное училище и консерватория, несколько лет работы в Германии. Но раскрыться в полной мере, реализоваться как специалисту и творческой личности удалось только дома. Созданный двадцать лет назад хор – ее детище, судьба. Будучи от природы максималистом, она подходит к процессу серьезно, основательно. Требовательна во всем. Ее увлеченность искусством и полнейшая самоотдача заражают всех, кто с ней работает. Без этого никак, убеждена она: любое дело нужно делать либо хорошо, либо не ввязываться вообще, без пользы теряя время.

– Творческий процесс, как и в любом коллективе, идет непросто, – рассказывает Елена Иванова. – Каждое произведение рождается буквально в муках, страданиях. Но все мы – единое целое, единомышленники, понимающие друг друга с полуслова, с первой ноты, это и помогает справиться с любыми сложностями. Мы говорим на языке музыки, привыкли целиком растворяться в работе, помогать друг другу.

Важна в творчестве и в повседневной жизни, безусловно, и поддержка близких людей, подчеркивает руководитель хора. В том плане ей откровенно повезло. Сокровенная фраза из популярного советского кинофильма – "Счастье – это когда тебя понимают" – как раз про нее, Елену Иванову: с первых дней существования коллектива супруг Владимир Шехтман всегда рядом. Он – верный друг, соратник, родственная душа. И тоже с увлечением поет.

Творческие вечера хора, которые в ЦНК проходят регулярно, давно стали традицией. И не только по случаю. Например, в преддверии очередного юбилея. Каждый концерт прославленного коллектива собирает его многочисленных друзей, поклонников, ценителей музыкального искусства. Атмосфера соответствующая – камерная, здесь всегда по-домашнему уютно. Ко дню икс – ответственным выступлениям перед публикой – коллектив всегда подходит в великолепной творческой форме и в самом боевом составе: бас – Валерий Воякин, баритоны – Георгий Боас, Гайк Хачатрян, Владимир Шехтман, Дмитрий Телятников, Владислав Батурин, Павел Гулов, теноры – Николай Волков, Александр Цурупа, Ирина Симутина, сопрано – Ирина Гуро, Людмила Стопченко, Ольга Подосинникова, Алина Бережная, Елена Гребенюк, Нина Лазинина, Елена Высоцкая, Людмила Ковтун, Алла Демидова, Иоланта Дрогина, Надежда Петрикова, Жанна Арман, альты – Лариса Соловьева, Ирина Петраченко, Диана Потлова, Гаянэ Нечаева, Татьяна Кундакчан, Роза Агеева, Ольга Гасинец, Екатерина Якимова, Виктория Гурьянова, Елена Догаева, Ольга Прокофьева, Елена Дьяконова, Елена Южакова, Татев Миносян, концертмейстер – Карина Осипян.

– Самый приятный подарок для любого артиста не только цветы, поздравления и добрые пожелания, но, в первую очередь, конечно, большое количество зрителей, влюбленных в истинное искусство, – признается Елена Иванова. – Наша музыка специфична, ориентирована не на массового зрителя, но, судя по всему, число ценителей хорового искусства в Сочи неуклонно растет. Особенно радует присутствие в зале молодежи, что, безусловно, является добрым знаком. Если в этом есть частичка нашей заслуги – мы на правильном пути…

Анзор НИБО. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]