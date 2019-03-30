Послание президента России Федеральному Собранию и его реализация. Выборы и участие партии в них. Региональные партпроекты и инициативы первичек. Эти и другие темы стали предметом разговора с секретарем регионального отделения Всероссийской политической партии "Единая Россия", первым вице-спикером ЗСК Николаем ГРИЦЕНКО.

– Николай Павлович, президент России выступил с ежегодным посланием к Федеральному Собранию, в котором обозначил вектор дальнейшего развития страны. Какую роль вы отводите кубанским единороссам в этом процессе?

– Самую активную. На заседании фракции "ЕР" в Законодательном Собрании края под председательством руководителя фракции, спикера ЗСК Юрия Бурлачко определен порядок действий депутатов-единороссов по реализации послания на местах. Этот документ являет новые политические реалии, которые требуют решительных действий. Президент обозначил задачи, которые не относятся к какой-либо партии, в том числе правящей. Они касаются в целом страны и каждого из нас. Послание президента – документ прямого действия, в нем каждому министру дается задание, выполнение которого будет под контролем главы государства. Это свидетельство того, что страна переходит к новому этапу своего внутреннего развития. "Единая Россия" является локомотивом движения вперед по маршруту, указанному президентом страны.

– Обозначенные главой государства в послании направления работы предстоит выполнять, в том числе избирающимся в сентябре главам поселений и местным депутатам. И здесь партийная составляющая особенно важна. Как кубанские единороссы готовятся к выборам?

– В нашем крае набирает обороты масштабная и очень ответственная избирательная кампания. Значительность ее заключается в том, что нам предстоит избрать депутатов городских и сельских поселений. Неслучайно они называются самыми главными, потому что депутаты не только работают, но и живут в поселении. Они постоянно глаза в глаза встречаются со своими избирателями, поэтому на них особая ответственность. Партия выдвигает кандидатов и в главы поселений, и в депутаты. 8 сентября в Единый день голосования предстоит избрать 165 глав и свыше 6 тысяч депутатов.

– А вы будете проводить предварительное голосование?

– Обязательно, 26 мая. Для нашей партии важно, чтобы депутатов выбирали люди по итогам предварительного партийного голосования. Мы хотим, чтобы избиратели заранее знали: кто будет поддержан, тот пойдет в сентябре на выборы. В этом процессе по опыту прошлых лет мы предполагаем конкуренцию: три человека и более на одно место. По нашим прогнозам, в предварительном голосовании на Кубани примет участие до 18 тысяч человек. До 25 апреля будут образованы участки для голосования, планируется, что их будет 632. Напомню, что съезд партии внес изменения в устав. И теперь все оперативные вопросы, связанные с избирательной кампанией, будет решать президиум регионального политсовета.

– В одном из интервью вы сказали, что планируете использовать электронное голосование, вы имели в виду нынешние выборы?

– Мы готовимся использовать его 26 мая на предварительном партийном голосовании в Белореченском, Выселковском и Лабинском районах. Наш край станет пилотным регионом по применению электронного голосования на выборах местного уровня.

– Ключевая задача, которая обозначена президентом в его послании и майском указе, – это сбережение народа. У "Единой России", насколько я знаю, есть партпроекты, которые нацелены на ее решение. Как они выполняются, что бы вы назвали первостепенным?

– Все партийные проекты важны и актуальны, выделить какие-то не совсем корректно. В крае реализуется 15 федеральных партийных проектов, а также региональные и местные. Их можно разделить на два блока: инфраструктурные и социальные, способствующие решению социальных проблем.

Об их выполнении можно судить по реальным изменениям, которые мы видим в здравоохранении, образовании, культуре, спорте и других сферах. Работа членов фракции "Единая Россия" в краевом парламенте совместно с исполнительной властью позволяет активно реализовывать партпроекты "Российское село", "Культура малой Родины", "Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов" и другие. Посмотрите, сколько у нас появилось новых школ, оснащенных современным оборудованием, в рамках реализации проекта "Новая школа". За 2018 год в крае построено 10 школ, два детских сада и два учреждения дополнительного образования. Реконструированы две школы, один детский сад. Отремонтировано 46 объектов образования. Восстановлены спортзалы в 35 школах, приобретено 233 школьных автобуса.

– Скажите, а как обстоят дела со ставшим популярным проектом "Городская среда"? Помнится, несколько лет назад в Краснодаре проходил всероссийский партийный форум по этой теме с участием председателя партии Дмитрия Медведева.

– Этот партпроект действительно снискал особую популярность. За два года его реализации на Кубани благоустроено 227 дворовых и 85 общественных территорий и три парка в Армавире, Кореновском и Тихорецком районах.

Кстати, наш регион получил из федерального бюджета на эти цели больше всего средств в минувшем году – почти 1 миллиард рублей. К этим деньгам край добавил свыше 622 миллионов рублей и 162,9 миллиона рублей – муниципалитеты.

В нынешнем году будут благоустроены объекты в 51 поселении. Приведены в надлежащий вид 42 дворовые и 49 общественных территорий.

– Много разговоров ходит вокруг работы учреждений здравоохранения, не хватает медицинских специалистов на селе. Закупается новое оборудование, а работать на нем некому. В поликлиниках очереди к врачам. Партийные проекты по этой проблематике помогут преодолеть трудности отрасли?

– Для решения кадрового вопроса по инициативе нашего президента Владимира Путина в стране с 2012 года действует партпроект "Земский доктор", согласно которому врачам, решившим переехать в сельскую местность или малые города, выплачиваются подъемные в размере 1 миллиона рублей. Помимо этого, муниципальные власти оплачивают медикам съемное жилье и коммунальные услуги. В прошлом году в сельское здравоохранение края были привлечены 143 фельдшера.

Плюс к этому в крае по инициативе губернатора Вениамина Кондратьева успешно претворяются в жизнь восемь проектов, нацеленных на профилактику здоровья населения. Это "День здоровья на Кубани", "Кубань – край здоровых людей", "Кубань против рака" и ряд других. Приведу еще несколько цифр: в 2017 году построено 35 новых зданий-офисов врачей общей практики, в 2018-м – 30, в нынешнем планируется 19.

В 2017 году получили высокотехнологическую помощь 38 тысяч человек, в том числе около 3 тысяч – дети, из них 291 ребенку проведена операция на открытом сердце с искусственным кровообращением. В 2018 году такая помощь оказана уже около 40 тысячам. Особое значение придается поддержке материнства и детства. В Сочи открылся перинатальный центр, оснащенный самым современным оборудованием, позволяющим оказывать медицинские услуги в тяжелых случаях и женщинам, и новорожденным. Это третий такого уровня медицинский центр на Кубани, два других находятся в Краснодаре.

– Позвольте поинтересоваться еще одним проектом, в реализации которого особенно заинтересованы сельские жители. Это развитие сельских территорий, а Кубань – аграрный регион, у нас почти половина населения проживает в станицах, хуторах, поселках. Какие-то успехи здесь есть?

– Приоритетом в рамках партпроекта "Российское село" является создание комфортных условий жизни на селе. И в крае много делается для этого. В прошлом году построено более 130 километров разводящих газовых сетей, 20 километров сетей водоснабжения. Более 100 молодых семей получили жилье. Во многих районах созданы спортивные площадки. Сюда можно добавить также проекты "Малый сад", который способствовал закладке новых садов, закон о животноводстве, который нацелен на увеличение поголовья КРС, обеспечение предприятий переработки сырьем. Большую роль играет поддержка малого и среднего предпринимательства. На развитие сельских территорий работает еще один проект – "Культура малой Родины". С начала его реализации материально-техническое обеспечение получили 60 домов культуры и 5 театров. В прошлом году реконструированы 31 дом культуры, 5 театров. В 2019-м будет отремонтировано 50 домов культуры из 17 муниципалитетов края, 5 театров.

– На состоявшемся в декабре прошлого года ХVIII Съезде "Единой России" прозвучало предложение о материальной поддержке социально значимых проектов первичных отделений партии. На краевой конференции в январе 10 первичек представили свои инициативы, скажите, они могут претендовать на получение грантов от партии?

– Конечно. Кстати, одним из ключевых решений ХVIII Съезда "ЕР" стало проведение конкурса общественно значимых проектов в первичных отделениях партии. То, что мы увидели перед началом краевой конференции, заслуживает поощрения. К примеру, проект краснодарской первички "От Луны и до Земли" направлен на развитие творческого потенциала у детей с ограниченными физическими и материальными возможностями. В его реализации будут участвовать лучшие педагоги, работающие по таким направлениям, как актерское мастерство, режиссура, вокал, хореография, искусство, фото- и видеосъемка, основы телерадиовещания. После знакомства с этими программами ребенок сам выбирает, в какой сфере обучаться.

В Тбилисском районе первичное отделение стало инициатором семейного театрализованного фестиваля "Белая акация", в котором участвуют целыми семьями.

А в Армавире уже несколько лет используется такая форма работы, как "Культурные выходные". Партийцы организуют для земляков конкурсы, совместные чаепития, спортивные праздники. В Мостовском районе заслужил популярность проект "Мы вместе", когда местные жители объединяются и идут в походы по местам боевой славы района.

В Белореченском районе практикуется "Электронная общественная приемная". Этот проект является уникальной интернет-площадкой для информационной поддержки жителей района, которые обращаются сюда по разным вопросам.

Словом, у нас есть что показать. Кстати, от Краснодарского края поступила 71 заявка на участие в конкурсе общественно значимых проектов первичных отделений, и работа в этом направлении продолжается.

Замечу, что некоторые инициативы первичек приобретают статус местных партпроектов. Например, идея секретаря первичного отделения Краснодара Коринны Александровой, создательницы "Живого театра", в котором участвуют наравне с самодеятельными артистами и животные, а также птицы, будет утвержден как местный партийный проект.

– Раз мы заговорили о проектах, у меня есть вопрос: а что представляет собой "Политический лидер Кубани"?

– Это региональный партпроект, который поможет молодым людям, не имеющим политического опыта, получить новые знания, добиться успеха в предварительном голосовании, приобрести опыт ведения предвыборной кампании. Руководителем проекта является заместитель секретаря регионального отделения "ЕР", сенатор от Краснодарского края Владимир Бекетов.

Первый этап – прием заявок – стартовал 15 февраля 2019 года и продлился до 12 марта этого года. Учебная программа будет включать в себя образовательные модули для очного и заочного, а также онлайн-обучения, и семинары на местах. С участниками будут заниматься наставники из числа опытных депутатов всех уровней, представители экспертных сообществ. Практические занятия включают мастер-классы по ораторскому мастерству, разработку акций и интересных идей.

Проект будет идти параллельно с предварительным голосованием, так что участники на практике смогут применить полученные знания.

"Политический лидер Кубани" станет востребованной площадкой для молодых и активных лидеров общественного мнения. А в рамках объявленного партией процесса обновления он позволит восстановить систему наставничества и пополнить ряды партийцев активистами со свежими мыслями и инициативами. Наталья ВИКТОРОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]