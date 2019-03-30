КАК ПЕРЕЗИМОВАЛИ ЗУБРЫ?

В марте в горах еще полноценная зима. Зубры не боятся непогоды, холодов и хищников, однако смертельную опасность для них представляет снег. Если глубина снега более 40-50 см, они не могут выкопать траву, быстро слабеют и даже способны погибнуть от голода. Поэтому в снежные зимы стада зубров выходят на гребневые участки альпийских лугов, где снег сдувает ветром. Здесь для них доступна прошлогодняя трава.

Зубров учитывают два раза в год: летом, когда эти животные собираются на открытых пространствах горных лугов в крупные брачные скопления, и в начале весны, когда они образуют стада на зимних высокогорных пастбищах. Авиационный учет зубров прошёл в Кавказском заповеднике в минувший вторник. Стада зимующих животных были найдены в обычных для них местах: всего более 70 особей – на массиве Трю-Ятыргварта, более 150 – на хребтах Порт-Артур, Солонцовый, Киноэкспедиции, в верховьях реки Бамбачка. Более 50 животных отмечено на Бурьянистом хребте; найдено еще несколько мелких групп. Учёт с вертолета проводился на расстоянии около 300 метров от животных с помощью оптической фототехники, при признаках беспокойства зверей группа учета удалялась на большее расстояние. В присутствии небольшого вертолета зубры ведут себя спокойно, практически не обращают на него внимание.

Полные результаты по численности учёные заповедника получат после расшифровки фотографий, выполненных ими с вертолета. Будет точно посчитано число животных, самцов, самок, телят, состав стад, получены некоторые другие данные. Но уже сейчас можно сказать, что всего учтено около 300 особей, что в среднем выше обычного.

Общая численность популяции зубров в Кавказском заповеднике вновь превышает 1100 особей (впервые с 1989 года). Однако их поведение и популяционные особенности заметно изменились. Зубры, очевидно, стали в большей степени животными открытых пространств высокогорий, и в меньшей степени связаны с лесом. Но эти поведенческие особенности могут меняться. Изучить причины таких изменений – отдельная задача для науки.

Николай ЕСКИН,

заместитель директора КГПБЗ по науке. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]