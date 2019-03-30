Погрузиться в волшебный мир театра желают и взрослые, и дети. Ведь в этот день актеры стараются порадовать своих поклонников новыми постановками. В Лазаревском реабилитационном центре педагоги и воспитанники уже по традиции сами готовят спектакль по мотивам русских народных сказок и собирают аудиторию: воспитанников, родителей, сотрудников центра. Творческим и плодотворным был период подготовки: придумывались и обсуждались пригласительные билеты, костюмы, декорации, афиша.

Это очень важно для воспитанников, которые имеют ограниченные возможности здоровья, ведь они учатся общаться не только со сверстниками, но и взрослыми. Совместное творчество делает жизнь интересной и содержательной, наполненной яркими впечатлениями, радостью творчества.

Герои сказки просты и узнаваемы. И сюжет оригинальный: царь издает указ о создании при дворце театра и созывает отовсюду "и актеров, и танцоров, и певцов" показать свои таланты. Царь-батюшка и дворовые тетки Марья да Дарья создают особую атмосферу задора и веселья. И вот труппа набрана – всех ждет премьера! Занавес. Волнение маленьких актеров передается зрителям. Аплодисменты подбадривают, и сказка начинается.

Простая история , но с какой отдачей и воодушевлением играли дебютанты. Аудитория завороженно смотрела и слушала. Зрителей переполняли радость, восторг и восхищение. Они не ожидали, что им придется стать участниками спектакля. Совместная игра зрителей и актеров сблизила всех, совместное путешествие в сказочную страну было ярким, незабываемым.

Детям просто необходимо давать возможность побывать совсем в другом мире – сказочном, где они познают этот мир не только разумом, но и сердцем, готовым дарить добро.

Любовь ПТАШНИК, социальный педагог. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]