ДОЛГИЕ ЛЕТА!

– Благодаря новому проекту многие пожилые люди оторвались от телевизора и стали вести активный образ жизни – общаться, заниматься спортом, танцами, музыкой, – поделился директор НКО "Эхо" Алексей Кочуров.

На курорте, на базе Центра медицинской профилактики, работает школа здорового образа жизни. Здесь еженедельно для сочинцев серебряного возраста проводятся лекции. Слушателям подробно рассказывают о профилактике возрастных заболеваний, объясняют, какие процессы происходят в организме после 50 лет и как можно замедлить процесс старения, прежде всего, занимаясь лечебной физкультурой. Спортивные занятия для пенсионеров в Сочи организованы по разным направлениям: скандинавская ходьба, танцы, йога, цигун, дыхательная гимнастика, другие виды физической активности. Готовятся сочинцы серебряного возраста и к сдаче норм ГТО. Есть специально разработанные нормативы для пожилых.

– Для того чтобы отсрочить стадию увядания организма, необходимо выполнять определенный набор физических нагрузок. Так, 3 минуты ходьбы в день снижают давление, 10 минут – снижают уровень холестерина и сахара в крови, а 90 минут пеших прогулок в день существенно снижают риск возникновения депрессии и апатии у пожилого человека. Кроме того, физическая активность вызывает выработку гормона радости, поэтому человек, занимающийся спортом, пребывает в хорошем настроении, имеет позитивный взгляд на жизнь, а значит, находится на пути к долгожительству, – отметила заместитель главы города Сочи Марина Бралюк.

Спортивные занятия в рамках проекта "Активное долголетие" идут во всех микрорайонах города. Например, в РДК "Аэлита" на Бытхе есть группа здоровья "Бодрость", самой старшей участнице, Нине Михайловне Луганской, 93 года. Она всю жизнь занимается спортом, любит гимнастику, плавание и даже, будучи студенткой, переплыла на спор реку Днепр. В 1945 году Нина Михайловна участвовала в первом параде физкультурников на Красной площади в Москве.

– Каждый день я стараюсь делать дома зарядку и выращиваю цветы и овощи для семьи. Также занимаюсь общественной работой – состою в Совете ветеранов микрорайона Светлана, хожу к участникам войны, ветеранам труда, помогаю им. Когда спрашивают, как мне удается в моем возрасте быть активной, я отвечаю, что всегда вела здоровый образ жизни и старалась помогать людям, которые нуждались в этом, – делится секретами своего долголетия Нина Михайловна Луганская.

Каждый день, кроме субботы и воскресенья, Нина Михайловна приезжает на Бытху на общественном транспорте, чтобы вместе с остальными участницами проекта "Активное долголетие" получить заряд бодрости на весь день.

В нашей группе занимаются женщины от 60-и до 93-х лет. Сейчас нас уже 36 человек. Каждый день делаем разминку, дыхательные упражнения по Стрельниковой, потом выполняем упражнение Бубновского с гантелями или морскими камнями. Обязательно делаем гимнастику на глаза, причем офтальмологи заметили, что у людей с прогрессирующей слепотой после регулярных занятий этот процесс остановился, – рассказала тренер группы здоровья "Бодрость" Людмила Василенко.

В проект "Активное долголетие" включены и занятия по различным видам рукоделия, например, бисероплетению, изготовлению предметов из папье-маше, вязанию. Сочинские пенсионеры занимаются в группах живописью и игрой на музыкальных инструментах. Совместно с органами социальной защиты для представителей старшего поколения проводятся занятия по изучению иностранных языков, а также компьютерной грамотности. В библиотеке имени А.С. Пушкина действует клуб читателей "Серебряный возраст". В парке "Ривьера" работает шахматный клуб, а в доме культуры села Детляжка создан фольклорный ансамбль из пожилых сочинцев. В городском Центре пожилого человека открыли школу вальса и фокстрота.

– Танцы – это спорт, это движение, это общение. Доказано, что все танцующие не болеют Альцгеймером, не страдают Паркинсоном, – говорит руководитель школы танцев "Вдохновение" Николай Власевский.

С начала 2019 года в рамках общественного движения "Активное долголетие" проведено уже свыше 200 мероприятий с охватом не менее 4000 тысяч пожилых сочинцев. И это не только спорт, оздоровление и творчество, но и экскурсии, а также походы в театр, на концерты и выставки. Участники проекта имеют возможность бесплатно посещать Художественный музей города Сочи. Для этого нужно обратиться в управление социальной политики администрации города по адресу: ул. Воровского, 6, 2 этаж, кабинет 23, телефон: 264-43-28.

– Все лето мы заняты обслуживанием наших гостей, которых бывает очень много, а межсезонье – как раз то время, когда мы можем больше внимания уделить сочинцам. У нас довольно обширная программа бесплатных посещений, – рассказал директор Сочинского художественного музея Пётр Хрисанов.

По официальным данным в Сочи сегодня проживают 130 тысяч пенсионеров. Задача "Активного долголетия" привлечь если не всех, то большую часть горожан серебряного возраста. Всего в 2019 году запланировано провести около 1000 разноформатных мероприятий для сочинцев, которые не готовы ограничиваться стенами собственного дома, хотят отвлечься от одиночества, стремятся жить долго и интересно, повышать свою физическую и интеллектуальную активность.

Следующий этап, который местные власти планируют реализовывать, – вовлечь в проект "Активное долголетие" людей предпенсионного возраста и даже молодежь.

– Нет возможности прийти к здоровой старости, если ты вел нездоровый образ жизни в юности, молодости и зрелости, поэтому расширять этот проект мы будем и в сторону молодежной политики. Мы также просим наше прогрессивное молодое поколение рассказывать своим бабушкам и дедушкам об "Активном долголетии", показывать им видеоролики и сюжеты с наших занятий. Ведь не многие люди преклонного возраста пользуются интернетом, а посмотрев ролик на планшете внука, уверена, многие захотят примкнуть к группам здоровых и активных сочинцев", – сказала заместитель главы города Сочи Марина Бралюк. Материал подготовлен пресс-службой администрации города Сочи. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]