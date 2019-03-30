99 ШАГОВ НАВСТРЕЧУ ВЕКУ

Рецепт долголетия? Никакого секрета нет, все просто: трудолюбие, позитивный настрой и оптимизм, уверена одна из старейших жительниц поселка Дагомыс Евдокия Григорьевна Бардунова, отметившая недавно свой 99-й день рождения. И останавливаться на этом не собирается. Обмануть времЯ вряд ли у кого-то получится, а вот жить в соответствии со своим возрастом активно, интересно, вполне возможно, главное – не давать себе лениться, скучать и унывать, подчеркивает Евдокия Григорьевна. За ее плечами – долгий, наполненный событиями и трудностями тернистый путь – многое сохранилось в черно-белых фотографиях, дорогих сердцу, еще больше воспоминаний о прожитом прочно удерживает память. Каждый минувший год, подобен кольцам в стволе дерева – один к одному, не ошибешься.

– Несмотря на свой солидный возраст тетя Дуся, как мы ее с любовью по-свойски называем, остается очень позитивным, открытым, добрым человеком, – рассказала корреспонденту "НС" племянница, жительница поселка Лазаревское Лидия Алексеева (на фото справа). – Она, как и все ее поколение, прожила весьма непростую жизнь, но это нисколько не повлияло на ее дух и характер. У нашей Евдокии Григорьевны великолепная память, она общительный и жизнерадостный человек и этим вдохновляет всех окружающих.

Родовые корни старейшей жительницы Дагомыса – в Бессарабии. В 30-е годы прошлого столетия отец Евдокии Бардуновой, Григорий Васильевич Кристя, перебрался в хутор Цуревский Апшеронского района Краснодарского края. Женился. Здесь один за другим появились на свет восемь его детей. В 1937-ом Григорий Кристя вместе со своей большой семьей оказался в поселке Солоники Шапсугского (ныне – Лазаревского) района. Работал в местном колхозе. Трудолюбивыми и достойными людьми стали его дети. Евдокия, старшая из дочерей, накануне войны окончила курсы учетчиков, вышла здесь замуж. В ноябре 1941 года родила первенца. Переехав в Дагомыс, работала по специальности, вместе с другими жителями поселка рыла окопы на подступах к городу Сочи, сдавала кровь для раненых, имеет звание "Почетный донор СССР". После войны труженица тыла Евдокия Бардунова родила еще троих детей.

– У нее большая, очень насыщенная биография, – подчеркивает Лидия Алексеева. – Четверть века – с 1952 по 1976 год – тетя Евдокия трудилась бухгалтером на Дагомысской мебельной фабрике, позже, уже выйдя на пенсию, несколько лет проработала в гостиничном комплексе "Олимпийский". Она ветеран труда, отмечена десятками почетных грамот и благодарностей. Ее и сегодня любят, помнят, уважают.

Ежегодно в день рождения Евдокии Григорьевны ее дом полон гостей – съезжается многочисленная родня. Собрать сразу всех вместе, конечно, крайне не просто, но давнюю традицию стараются соблюдать неукоснительно. Тем более в нынешнем году повод особый: бабушке Дусе – 99 лет! На столе – большой праздничный торт, шампанское, цветы, подарки. Еще один добрый ритуал – просмотр семейного альбома. В нем собрана история нескольких поколений фамильного рода. На самом почетном месте – фотографии основателей династии Григория Васильевича и Степаниды Николаевны. Следом – их дети. Пять сыновей отправила семья Кристя на войну с фашистами. Семен, Яков и Георгий – погибли на фронтах, двое – Федор и Алексей – вернулись домой с победой. Непросто сложились и судьбы дочерей – Евдокии, Надежды, Елизаветы. Особенно трудно пришлось старшей, Евдокии Григорьевне, в разные годы похоронившей супруга и четырех своих детей – Анатолия, Татьяну, Александра и Валентину. Затем, листая альбом дальше, наступает черед молодых – у Евдокии Бардуновой четыре внука, тринадцать правнуков и один праправнук – всеми гордится, каждому рада, крепкое и достойное растет поколение.

– Всякий раз, бывая в гостях у дорогой и любимой нами тети Дуси, не устаю поражаться тому, насколько много в ней воли и твердости духа! – признается Лидия Алексеева. – Она – своего рода отражение нашего старшего героического поколения, с честью прошедшего через огромные лишения и испытания. Как бы больно ни била их судьба, они становились только крепче и сильнее. Это люди совершенно другой "закваски", чем мы. Каждый из них – достойный пример для молодых, вот с кого нужно "делать" свою жизнь!

Анзор НИБО. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]