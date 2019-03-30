Ярко и красочно в ГДК "Дагомыс" прошел традиционный смотр-конкурс "Парад достижений-2019". В этом году дому культуры исполняется 60 лет, поэтому по задумке режиссеров мероприятия артисты и зрители совершили своеобразное путешествие во времени, посетив знаковые вехи творческого пути коллективов.

Дагомысскому дому культуры действительно есть чем гордиться: творческая жизнь здесь бьет ключом, а в фойе, учебных классах и гримерных не смолкают детские голоса. В общей сложности за шесть десятилетий артисты завоевали свыше полутысячи кубков и сотни дипломов, а шесть коллективов удостоены звания образцовых и народных.

Когда есть такие успехи, о них необходимо рассказывать, решило руководство и приурочило к юбилейному параду достижений открытие собственного Музея славы, где почетное место заняли самые первые, еще алюминиевые, кубки, завоеванные коллективами дома культуры на заре его становления.

– Создание подобной экспозиции было моей давней мечтой, – рассказывает директор ГДК "Дагомыс" Ольга Дубровская, – у нас 20 творческих коллективов и клубных формирований, все они самобытны, креативны, невероятно талантливы и рассчитаны на людей разных возрастов. Мы искренне радуемся нашим победам и радеем за общее дело. Кстати, возвел эту стену палочка-выручалочка нашего коллектива художник-декоратор Сергей Юрьевич Петров – мастер на все руки и очень скромный человек.

Он создал и машину времени, которая переместила ведущих "Парада достижений-2019" – участников детской театральной студии "Счастливое время" Артема Воронкова и Аню Сунгурян – на 60 лет назад: в 1959 год, когда даже телевизоры были большой редкостью. Участники и зрители парада достижений погрузились в атмосферу речовок, массового спорта и пионерских галстуков. На Кубе приходит к власти Фидель Кастро, а в Дагомысе открывается дом культуры. Яркой страницей в жизни творческих коллективов были агитбригады. Девушки из ансамбля народной песни "Кубаночка" выступали на плантациях перед чаеводами. Кстати, некоторые из них поют в коллективе до сих пор, а самой возрастной участнице коллектива уже за 80. Эпоха рыночных отношений ознаменовалась появлением молодежной субкультуры. Здесь свой талант продемонстрировали участники студии брейк-данса "Марк-Тон". Бурными овациями провожали зрители исполнительниц акробатических номеров спортивно-цирковой студии "Романтики" и юных балерин образцовой балетной студии "Адажио". Запала в душу и песня "Выйду на улицу, гляну на село…", проникновенно исполненная лауреатом творческого конкурса для детей с ограниченными возможностями здоровья "Хрустальный петушок" Ильей Брюквиным. А под задорные ритмы коллектива современного танца "Максима" зрители готовы были пуститься в пляс. Делились своим мастерством с публикой и артисты образцового ансамбля народного танца "Калейдоскоп", в этом году коллектив отмечает свое десятилетие, и исполнители авторских песен народной творческой студии "Родники", и юные воспитанники детской вокальной студии "Крылья радуги".

Результаты конкурса подведут 1 мая. Авторитетное жюри оценит социальную значимость мероприятия, оригинальность сценария и режиссерских решений, многообразие представленных жанров, масштабность и массовость проекта. Жители Дагомыса будут держать за своих артистов кулачки, ведь несмотря на исход творческой баталии сердца односельчан местные звезды покорили давно.

Елена ЕРМАКОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]