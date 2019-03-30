ПРАЗДНИК ГРЕКОВ

На этой неделе во всем мире отмечался День независимости Греции. 25 марта отовсюду, где живут греки, слышались гимны, марши и патриотические песни на языке эллинов, как старинные, так и современные. И на концерте в сельском клубе Эсто-Садок также звучали песни в исполнении детских коллективов и солистов известных самодеятельных ансамблей города.

Перед зрителями, в число которых вошли представители греческой диаспоры поселка Эсто-Садок, Красной Поляны, Лазаревского и Адлерского районов, а также протоиерей Николай из краснополянского храма св.Харлампия, председатель греческой общины Сочи Х.К.Саракашиш и многие другие выступили ансамбли "Эос" (руководитель Татьяна Кришталь, Лазаревский ЦНК), "Морон" (руководитель Афина Ксандопуло, дом культуры поселка Красная Поляна), "Апсимон" (руководитель Валентина Локай).

В фойе перед началом праздника были представлены рукописные плакаты, посвященные этому важному событию, подготовленные воспитанниками детского сада №117 и их руководителем Христиной Таксиди. Гостям праздника представили лекцию на тему "Вклад черноморцев-эллинцев и значимых представителей понтийского греческого народа в дело революции 1821", которую с большим энтузиазмом провела главный специалист Творческо-методического центра Елена Яковиди.

Лекция и выставка плакатов были подготовлены в рамках участия учреждений культуры и творческих коллективов Адлерского района в этнокультурном проекте "Родиться греком", который реализует в 2019 году Творческо-методический центр при поддержке управления культуры администрации Сочи.

Соб.инф. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]