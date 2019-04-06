И ДУША С ДУШОЮ ГОВОРИТ

Променад-спектакль, иммерсивный театр, необычная экскурсия – как только ни называли новый проект "Голос города" в сочинской сфере экскурсионного обслуживания. Все, что нужно – купить билет и прийти на точку сбора, надеть выданные наушники, включить их по команде.

Дальше ты зритель и актер одновременно, а город говорит с тобой, открываясь с неожиданной стороны: "Хорошо, что ты пришел именно сегодня. Голос города повсюду: в криках чаек, в шуме волн на берегу, в гомоне улиц. Сегодня ты услышишь мой голос! Сочи... Между морем и солнцем ты чувствуешь себя соленым камнем, ты услышишь, как вечность стучит в твое спокойное сердце". О проекте "Голос города Сочи" мы поговорили с Александром ХОРОШИЛОВЫМ, директором по продажам экскурсионной фирмы "Рута".

– Александр, проект "Голос города" в Сочи уже второй год. Я знаю, что это не авторский формат, а франшиза. Как родилась идея привезти иммерсивный театр в Сочи?

– Изначально иммерсивный театр появился в Германии в компании Rimini Protokol несколько лет назад. Но они запускают его под конкретные культурные события на месяц-полтора и в течение этого времени проводят спектакль в том или ином городе мира. Единственный город, в котором их спектакли проводятся на постоянной основе вот уже четыре года, – Москва.

Знакомые сходили на этот спектакль, воодушевились. Он им в целом понравился, но для Сочи не очень подходил. Он философский, стартует всегда на кладбище, финиширует на высокой площадке возле церкви или чего-то еще. Поэтому после этого мы связались с нашими коллегами в Краснодаре, мне повезло, потому что мы делали несколько мероприятий вместе. Посетили спектакли в Краснодаре и Абрау-Дюрсо. Этот формат нам подошел, и тогда уже договорились о покупке франшизы.

– Кто работал над сценарием и озвучкой?

– У краснодарских коллег есть партнеры – "Арт-артель", это авторы, которые пишут большинство спектаклей. Они написали мой любимый краснодарский "Улица Революции" и первый сочинский спектакль "Море солнца". У этого объединения есть звукорежиссеры, они привлекают десятки профессиональных актеров. В спектакле "Море солнца" их более десяти. Самому маленькому мальчику из нашего спектакля восемь лет, а главному герою более пятидесяти, но по голосу этого не слышно.

Сначала ребята из "Арт-артели" приезжали в Сочи несколько раз, знакомились с местностью, затем предложили несколько маршрутов, а мы выбрали подходящий нам. В нем затронуты как туристические места типа "Ривьеры" и морпорта, так и улицы Роз, Островского, переулок Зеленый, которые совсем не относятся к городским достопримечательностям. Затем ребята несколько раз приезжали, чтобы адаптировать текст на местности, потому что он должен быть посекундно синхронизирован, все актеры и гиды должны двигаться как единое целое.

– Действие "Моря солнца" разворачивается как в наушниках зрителей, так и непосредственно перед их глазами. Кто играет спектакль на улицах Сочи? Краснодарцы?

– Краснодарские ребята приезжали только на тренинги, которые длились около десяти дней. Играют сочинцы. В основном это студенты сочинских вузов города. На первые показы мы привлекали актеров из городских театральных обществ. Сейчас же мы учим только студентов.

– С лета прошлого года появился второй спектакль. О чем он?

– Это комедийная история, которая высмеивает некоторые стереотипы местных жителей. Мы хотели, чтобы у нас получился не многосерийный проект, а, образно говоря, "Властелин колец" и "Титаник" – абсолютно друг с другом не связанные истории, не похожие друг на друга. Они немножко пересекаются по маршруту, но если первый спектакль – это любовная история с информацией о городе, то второй – полностью комедия о жителях. Она немного короче, но мы надеемся, что она также понравится сочинцам и гостям города.

– Где продаются билеты? Их можно купить у кассиров?

– 99,9 процента продаж идут в интернете – через социальные сети, наш сайт и сайт проекта. Это было ожидаемо, так как основной контингент экскурсантов – молодые люди от 20 до 45, которым привычны и предпочтительны покупки в интернете. Соответственно вся реклама проекта также идет через всемирную паутину.

– Кого больше среди участников ваших постановок?

– В процентах – порядка 70 на 30 в пользу тех, кто живет здесь. Может быть, даже 75 на 25. Особенно это заметно в межсезонье. Видимо, мы нашли именно тот формат, который интересен горожанам. Многие были уже по нескольку раз на спектаклях проекта "Голос города Сочи", советуют их своим иногородним друзьям.

– Сложно было открывать Сочи… сочинцам?

– Основной комментарий, который участники оставляют после спектакля, – о том, что хочется услышать еще больше исторических фактов и интересных историй о городе. К работе над текстовой частью мы привлекали наших экскурсоводов, потому что они знают многое из того, что неизвестно большинству местных жителей. Когда закончился первый год, мы провели ровно сто спектаклей.

– Я слышала, что в планах – создание третьего спектакля. Значит ли это, что направление таких экскурсий востребовано и будет развиваться дальше?

– Все будет зависеть от спроса, но мы планируем развивать это направление. У него есть огромный потенциал. Третий спектакль, как планируется, также будет не похож на первые два. Он будет историческим и также пройдет по центру Сочи. Дальше, возможно, мы будем заходить в другие районы города. У нас есть Красная Поляна, Олимпийский парк – эти локации также можно затронуть. Беседовала Анна МАРТЫНОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]