ПОКОЙ НАМ ТОЛЬКО СНИТСЯ

Почетный ветеран МВД России, председатель ветеранской организации ОВД на транспорте Кубани, а также председатель Совета ветеранов Сочинского линейного управления МВД России на транспорте, подполковник милиции в отставке Петр Григорьевич Соломоненко встретил свой 65-летний юбилей.

На счету юбиляра 38 лет безупречной службы в органах внутренних дел на транспорте, неоднократные командировки в горячие точки и 15 лет руководства ветеранской организацией.

На службу в милицию Петр Григорьевич поступил еще в юности. По комсомольской путевке он оказался в линейном отделении милиции на станции Адлер в должности милиционера-водителя. Затем были долгие и упорные годы учебы, совмещаемые с работой в органах внутренних дел на транспорте.

После окончания высшей юридической школы МВД СССР майор милиции Петр Григорьевич Соломоненко возглавил милицию общественной безопасности в ЛОВД на станции Адлер. В 1995 году был назначен заместителем начальника по кадрам и воспитательной работе.

В 2004 году, выйдя на заслуженный отдых, подполковник в отставке не остался безучастным к жизни родного коллектива. Более 10 лет Петр Григорьевич возглавлял Совет ветеранов линейного отдела полиции на станции Адлер. А в настоящее время является председателем Совета ветеранов Сочинского ЛУ МВД России на транспорте.

Благодаря усилиям и стараниям Петра Соломоненко в период подготовки и проведения международных массовых мероприятий в Сочи ветеранская организация внесла большой вклад в охрану общественного порядка на железнодорожных объектах курорта. В ходе совместной плодотворной работы милиционеров и полицейских было выявлено множество нарушителей общественного порядка и пресечено несколько преступлений.

В копилке почетного ветерана МВД России, подполковника милиции в отставке Петра Соломоненко не только десятки грамот и наград от руководства МВД РФ, но и правительственная награда – медаль ордена "За заслуги перед Отечеством II степени", присвоенная Указом Президента Российской Федерации за достойную службу и заслуги в деле укрепления законности и правопорядка. Ольга КРУГЛОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]