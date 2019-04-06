Возродить самшит реально

В лесопитомнике Сочинского национального парка ведутся работы по восстановлению популяции самшита колхидского На территории Сочи произрастает более 1500 аборигенных видов сосудистых растений. Общий список, включающий инвазийные и культивируемые виды, превышает 2000 наименований. Также в окружающих наш город лесах довольно много узколокальных эндемиков, представленных либо только здесь, либо имеющих незначительный ареал произрастания в Средиземноморье и Колхиде.

Некоторые реликтовые и эндемичные виды широко распространены и не нуждаются в дополнительных мерах сохранения, вместе с тем сохранность ряда видов, занесенных в Красную книгу России, вызывает тревогу. Для их сохранения в селе Орел-Изумруд на базе Адлерского участкового лесничества Сочинского национального парка был создан питомник по выращиванию в открытом грунте редких и исчезающих растений Черноморского побережья Кавказа с их последующей реинтродукцией в места естественного обитания. Первые реинтродукционные работы на территории Сочинского национального парка проведены в 2015-2017 годах: высажены каркас южный, тис ягодный, ракитник монпелийский, ладанник шалфеелистный, витекс священный.

– Существующая мощность выращивания составляет 50 тысяч сеянцев и 100 тысяч саженцев в год, – рассказал заведующий лесопитомником Сергей Хлевный (на снимке).

Природная катастрофа поистине планетарного масштаба разразилась на Черноморском побережье и в предгорьях после Олимпиады-2014. Завезенный с посадочным материалом вредитель – самшитовая огневка – практически полностью уничтожила самшитовые леса во всем ареале их произрастания. Поэтому основные силы сотрудников питомника сейчас брошены на создание резервного фонда сеянцев самшита колхидского.

– Последние два года лесопитомник является структурным подразделением научного отдела Сочинского национального парка, – ведется программа по восстановлению 28 наиболее уязвимых видов. Среди них есть те, которые, что называется, кричат о помощи и требуют самого срочного вмешательства, в том числе и самшит кавказский, – прокомментировал заместитель директора СНП по науке доктор биологических наук Борис Туниев. – Восточноазиатская бабочка самшитовая огневка поставила под угрозу существование самшита кавказского не только как лесной культуры и лесообразователя, но и уже как вида. Совсем недавно самшит занимал последнее место в нашем списке восстанавливаемых видов, а сейчас он стал номером один. Все усилия брошены в первую очередь на спасение именно его.

Самшит погиб везде – на территории России, Грузии, Турции. Последним очагом была Южная Осетия, в которой самшит в природе ученым довелось наблюдать еще два года назад. В прошлом году и эта последняя природная популяция самшита была съедена самшитовой огневкой. Только по долине Мзымты всего несколько лет назад произрастало более миллиона экземпляров. В естественной среде самшит колхидский остался лишь в районе урочища Цице и поселка Мезмай на Северном макросклоне.

На территории лесопитомника нацпарка в поселке Орел-Изумруд сохранились маточные кусты. Здесь можно проводить обработку вплоть до ручного сбора гусениц, тогда как законодательно на особо охраняемых территориях запрещено применение пестицидов. В Минприроды направлено письмо, в котором научная общественность просит внести коррективы в существующее природоохранное законодательство при вопросах, касающихся национальной экологической безопасности.

– К счастью для будущего самшитовых лесов Кавказа, самшитовая огневка – монофаг, то есть питается только представителями этого семейства. В соседней Абхазии на территории Рицинского национального парка самшитники вдоль дороги обрабатывают химреактивами, но постоянно сохраняется тлеющий очаг самшитовой огневки. Пока нет гарантии, что она не полетит оттуда, если мы начнем реинтродукцию сейчас. Для окончательного решения проблемы требуются консолидированные усилия двух стран, – подчеркнул Борис Туниев.

Более тридцати тысяч молодых самшитов уже готовы к высадке в лес, но экологическая ситуация пока не позволяет этого сделать. Сейчас высаживать молодую поросль – это практически подкармливать бабочку, поэтому научные сотрудники Сочинского национального парка максимально наращивают резервный фонд в питомнике при параллельных работах на территории парка. Средства на эти работы заложены в госзадании на поддержание лесных культур, находящихся на грани исчезновения.

Как только с самшитовой огневкой будет окончательно покончено, молодые самшиты из лесопитомника создадут локальную популяцию в одном из урочищ.

– Мы не имеем право на ошибку и не можем рисковать бесценным посадочным материалом, поэтому будем выбирать участки на ареале от реки Псезуапсе до реки Псоу, где самшит чувствовал себя великолепно. Реинтродукцию мы начнем именно с этих территорий.

Всего же для восстановления популяции самшита кавказского на территории России потребуется вырастить и реинтродуцировать не менее пяти миллионов молодых деревьев. Анна МАРТЫНОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]