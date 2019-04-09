В ожидании "кочевников"

В Сочинском национальном парке утвердили правила взаимодействия с пчеловодами в 2019 году Месяц назад наша газета писала о том, что жители предгорных и горных поселков Большого Сочи обратились к руководству ФГБУ "Сочинский национальный парк" с вопросами о порядке взаимодействия с пчеловодами в этом году. Вопросы на сходе поднимались разные, но, пожалуй, основным был порядок размещения стационарных и кочевых пасек на землях Сочинского национального парка.

По поручению директора учреждения Ивана Савина в течение месяца шла организационная работа. В результате впервые составлена детальная карта, утвержден перечень мест, на которых пчеловоды могут размещать стационарные и кочевые пасеки – при условии соблюдения требований ветеринарной службы.

– Эти вопросы стоят ежегодно: очень многие пчеловоды на время цветения медоносов на территории нацпарка хотят поставить свои кочевые пасеки. Нигде по России таких обширных насаждений липы и каштана больше нет, кроме небольшого участка в Адыгее, но едут все поближе к морю. На Черноморское побережье тепло приходит раньше, пчела работает лучше, облетая гораздо большие территории, – пояснил главный лесничий Сочинского национального парка Андрей Никончук.

Места дислокации утверждены на территории двенадцати из пятнадцати участковых лесничеств. Это открытые пространства, не заросшие лесом, только в рекреационной и хозяйственной зонах национального парка. Их площадь от десяти соток до полугектара в зависимости от рельефа местности. Всего на территории Сочинского национального парка могут быть размещены 6204 улья на общей площади около 6 га.

– Передвижение кочевых, установку стационарных пасек регулирует закон Краснодарского края КЗ-637. Будем спрашивать с тех пасечников, что приезжают на кочевку, сертификат на перемещение, ветсправки, зарегистрированные по месту в сельхознадзоре города. Для сочинцев действует небольшая преференция – достаточно будет предъявить ветеринарную справку.

Первые кочевые пасеки начнут заезжать в город с первого мая. Иногородние пчеловоды в основном едут из Краснодарского и Ставропольского краев. Непрерывное цветение медоносов в лесах, окружающих Большой Сочи, продлится до осени. В среднем за сезон с одного улья можно получить от восьми до двенадцати килограммов меда в зависимости от пчелосемьи. Анна МАРТЫНОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]