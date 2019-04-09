ПРОЙТИ СВОИ 10 ТЫСЯЧ ШАГОВ!

Масштабными профилактическими акциями в Сочи отметили Всемирный день здоровья, который ежегодно отмечается во всем мире 7 апреля.

Так, в зале на улице Советской для всех желающих прошло занятие по йоге, а на площади перед домом культуры "Юбилейный" – мастер-класс по скандинавской ходьбе.

На базе центра здоровья ЦМП был организован профилактический осмотр всех желающих. Жители курорта смогли проконсультироваться у терапевта, педиатра, ортопеда-травматолога и невролога. На прием можно было попасть без записи и направления, при себе достаточно было иметь паспорт и страховой полис.

Пожалуй, самой масштабной стала акция "10000 шагов", в которой на этот раз принял участие и глава города Анатолий Пахомов. Кстати, в этот день к акции присоединилось 150 городов России. Но для Сочи проект "10000 шагов" успел стать традиционным: каждую неделю горожане, ведущие здоровый образ жизни, собираются у здания Городского Собрания, откуда отправляются в путь по маршруту здоровья.

Соб.инф. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]