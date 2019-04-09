Главная
Вход для пользователей

Просмотр архива
« Апрель 2019  
По Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Главная » содержание

ПРОЙТИ СВОИ 10 ТЫСЯЧ ШАГОВ!

ПРОЙТИ СВОИ 10 ТЫСЯЧ ШАГОВ!
Вторник, Апрель 9, 2019 - 08:45

Масштабными профилактическими акциями в Сочи отметили Всемирный день здоровья, который ежегодно отмечается во всем мире 7 апреля.
Так, в зале на улице Советской для всех желающих прошло занятие по йоге, а на площади перед домом культуры "Юбилейный" – мастер-класс по скандинавской ходьбе.
На базе центра здоровья ЦМП был организован профилактический осмотр всех желающих. Жители курорта смогли проконсультироваться у терапевта, педиатра, ортопеда-травматолога и невролога. На прием можно было попасть без записи и направления, при себе достаточно было иметь паспорт и страховой полис.
Пожалуй, самой масштабной стала акция "10000 шагов", в которой на этот раз принял участие и глава города Анатолий Пахомов. Кстати, в этот день к акции присоединилось 150 городов России. Но для Сочи проект "10000 шагов" успел стать традиционным: каждую неделю горожане, ведущие здоровый образ жизни, собираются у здания Городского Собрания, откуда отправляются в путь по маршруту здоровья.
Соб.инф.

[ Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]

Погода
GISMETEO.RU: погода в г. Сочи