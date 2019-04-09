ГОРОД БЛАГОЙ ВЕСТИ

В минувшие выходные православные христиане отметили одно из древнейших и самых почитаемых в церковном календаре событий – Благовещение Пресвятой Богородицы. Для верующих россиян этот день, 7 апреля, связан не только с библейскими сказаниями, но и старинной народной традицией, символизирующей наступление долгожданной весны, поры возрождения природы и обновления жизни. По старинному обычаю на Благовещение принято выпускать голубей из клеток на свободу. Существует поверие, что птица донесет весть о свободе ангелу-хранителю человека, а тот обязательно поможет ему, оградит от бед и проблем. Корреспондент "НС" побывал в легендарном Назарете – именно здесь, согласно Евангелию, в стародавние времена архангел Гавриил возвестил о том, что у Девы Марии родится сын, которому суждено стать спасителем мира, и убедился, что даже спустя века этот светлый праздник объединяет людей разных национальностей и религиозных конфессий.

Почему именно эту долину выбрали адыги, основавшие у подножия величественной горы Тавор небольшое поселение, доподлинно уже никто не помнит. Существует предание, что предки современных израильских черкесов, более полутора веков назад покинувшие Черноморское побережье Кавказа, после долгих и томительных скитаний на чужбине решили обосноваться в местности, чем-то напомнившей им далекую родину. Очертания библейского Тавора – отсюда до него всего километров десять – похожи, конечно, относительно, на вершины величественного Фишта, который адыги считали священным с незапамятных времен, поэтому лучшей земли и искать не надо – сказали тогда веское слово старейшины.

Свое название аул Кфар-Кама, в котором сегодня проживает более трех тысяч человек (еще около двух тысяч живут в селении Рихания, расположенном в Нижней Галилее, на границе с Ливаном) – это, главным образом, причерноморские шапсуги, чьи исторические корни – на территории города Сочи и Туапсинского района – получил сугубо местное, но с национальным акцентом: "кфар" – на иврите – "деревня". Построенная в центре селения кавказскими поселенцами белая мечеть напоминала вонзенный посреди равнины в землю боевой меч – символ мира и добрых помыслов, отсюда вторая часть названия: на адыгском – "камэ" дословно означает "кинжал".

Близость древних христианских святынь, в первую очередь, горы Тавор, где согласно сказаниям, произошло Преображение Христа, священного города Назарет – здесь прошли детство и юность Иисуса, и, конечно, древнего Иерусалима, считающегося главным центром мировых религий, наложило определенный отпечаток на мировоззрение и повседневную жизнь черкесов-мусульман, в прошлом познавших язычество и православие: они достаточно быстро интегрировались в местное сообщество, легко находят общий язык с соседями, независимо от их этнической и конфессиональной принадлежности. Это уже давняя традиция: каждый гость, особенно приезжающий сюда с исторической родины – России, обязательно должен увидеть знаковые для христиан и последователей ислама достопримечательности. Познавательные экскурсионные туры, как правило, начинаются с Назарета.

… – Нынешний Назарет, конечно, мало похож на тот, с которым связана евангельская история, – рассказывает наш гид Хаим. Он свободно говорит по-русски, что вполне естественно: родился на Украине, окончил технический вуз во Львове, работал на заводе в Харькове, с начала 90-х обосновался в Израиле. Являясь инженером в одной из местных частных фирм, по выходным Хаим водит экскурсии по родному городу. Не ради дополнительного заработка, как признается сам, – для души. – Изначально тут, в Нижней Галилее, находилась маленькая, ничем не примечательная, бедная еврейская деревня с десятком семей, занимавшихся сельским хозяйством. Сегодня Назарет, население которого насчитывает порядка 70 тысяч человек, известен всему миру: здесь жили родители Иисуса – праведный Иосиф и Пресвятая Дева Мария, здесь произошло Благовещение – Архангел Гавриил сообщил Марии о предстоящем рождении Сына Божия, здесь же после возвращения из Египта провел свое детство и юношеские годы Христос – именно поэтому его называли Га-Ноцри – "назаретянин".

Хаим, особенно охотно работающий с группами из России и республик бывшего СССР – ностальгия, как никак, – неспешно ведет гостей по главной улице древнего города, названной в честь папы римского Павла VI. Она, петляя по жилому и деловому районам, указывает наиболее короткий путь в самое сердце Назарета, к главным святыням. Старинные кварталы со следами средневековой архитектуры, храмы, синагоги, мечети, соборы, монастыри, часовни и базилики, археологические и этнографические музеи, выставочные павильоны, гончарные мастерские и сувенирные лавки, виноградники, оливковые, ореховые и инжирные сады – тут все дышит прошлым. Кажется, каждый камень под ногами туристов хранит в себе частицу библейской истории. Грот Благовещения, над которым построен крупнейший на Ближнем Востоке католический Храм Благовещения, живописная православная церковь Архангела Гавриила над источником Девы Марии, музей Благовещения, площадь Источника, Белая Мечеть – чтобы обойти все достопримечательности потребуется немало времени, сил и терпения. Разнообразна и туристическая карта окрестностей Назарета – горы Фавор и Кармель, деревня Таин, национальный парк Сепфорис, Капернаум, остатки крепости крестоносцев, озеро Кинерет, Тверия, селение Кфар-Кана, где Христос сотворил свое первое чудо, превратив на свадьбе воду в вино – интересного, действительно, немало.

– Назарет, переживший в своей истории владычество римлян, персов, византийцев и Османской Турции, набеги крестоносцев, поход Наполеона Бонапарта, оккупацию арабскими и английскими войсками, – единственный город в Израиле, где не только суббота, но и воскресенье, является официальным выходным днем, – говорит Хаим. – Несколько лет назад, в ходе подготовки к празднованию 2000-летия христианства, у нас произошли большие перемены: исторический центр города полностью закрыли для движения автомобилей, теперь тут только пешеходная зона, детально разработаны экскурсионные маршруты, благоустроены места для отдыха и молитв, установлено уличное освещение, имитирующее горящие факелы. Особое внимание было уделено улучшению туристической инфраструктуры – появились новые отели, кафе и рестораны, налажена четкая работа общественного транспорта, стало значительно чище, комфортнее. Активно реализуется и очень интересный проект под названием "Назаретская деревня", в котором воссоздан исторический Назарет. Теперь каждый турист или паломник может погрузиться в дохристианскую эпоху, а также в период, когда жили Иисус и его родители.

Еще одна яркая особенность современного Назарета – тут очень комфортно русскоязычным туристам. Многие горожане, в первую очередь, конечно, завязанные на торговле и экскурсионном бизнесе, довольно сносно изъясняются по-русски, часто встречаются вывески и указатели на кириллице, так что вполне можно обойтись и без сопровождающих – заблудиться просто невозможно.

– Буквально каждый уголок Назарета, стремящегося стать туристической жемчужиной Израиля, и его окрестности богаты памятью о жизни Иисуса, – подчеркивает на прощание Хаим. – Ни одно паломничество не может считаться полным без посещения святых мест, где ходил и проповедовал Сын Божий. Истинному христианину, глубоко интересующемуся своими духовными корнями, хотя бы раз в жизни, но обязательно необходимо побывать здесь, пройтись по следам Христа, прикоснуться к святыням и поверить в божественную силу. Тут она ощущается особо: согласно Библии, восемь из одиннадцати чудес, сотворенных Иисусом, произошли именно в Галилее…

Анзор НИБО.

Сочи – Кфар-Кама – Назарет – Сочи. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]