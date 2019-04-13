Необычайно интересным, особенно в завершающей стадии, получилось зимнее первенство Сочи по футболу, посвященное памяти выдающегося тренера и арбитра Петра Гаврилиади. Таковым оно стало, прежде всего, потому, что команды, которым отводились вторые роли, в решающий момент продемонстрировали максимальную мобилизацию сил и вышли на авансцену, сыграв в итоге ведущие роли.

На первом, групповом, этапе "Трактор" по всем статьям (2:7) уступил "Медику", но так случилось, что эти команды встретились в финале. Казалось бы, "медики", носящие титул чемпионов города, подтвердят свое превосходство, и поединок за памятный приз не окажется таким уж напряженным. Отнюдь. Футболисты команды под легендарным названием "Трактор" преподнесли своим поклонникам чрезвычайно приятный сюрприз, ни в чем не уступив признанному фавориту. Об этом свидетельствует счет – 2:2. Следовательно, для определения победителя соревнований пришлось прибегнуть к серии одиннадцатиметровых ударов – по пять каждому голкиперу. И оказалось, что крепче нервы и точнее удар у игроков "Трактора"; они не промахнулись ни разу. А вот "Медик" без осечки не обошелся. В итоге – 5:4. "Трактор" впервые стал обладателем главного приза.

Аналогичное произошло в игровых отношениях "Адлера" и "Кичмая". Непредсказуемый поединок между ними в подгруппе завершился с минимальным преимуществом "Кичмая" – 2:1. Ожидалось, что и в их противостоянии в матче за третье место зрители снова станут свидетелями на редкость упорного единоборства. Отнюдь. "Адлер", показав игру остроатакующую, комбинационную, волевую, оказался на сей раз явно (5:2) сильнее.

Такие они, зимне-весенние футбольные метаморфозы.

Владимир ВЕРЕЮТИН. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]