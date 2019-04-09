НЕ РОБОК НЫНЧЕ АУТСАЙДЕР

Бывает так: имеет команда преимущество, действует уверенно и спокойно, но в самые ответственные моменты мяч срезается или вовсе сваливается с ноги, и вообще не хватает чего-то самого малого. Такое, например, происходит тогда, когда команда выходит на поле в полурасслабленном состоянии, не собравшись как следует на игру: соперник не в фаворитах, рано или поздно забьем, особо не утруждаясь. В результате – не клеится в решающие моменты, более того, хотя бы одно очко заполучить. Думается, на сей раз так и было.

Хозяева, поддерживаемые довольно внушительной по сочинским меркам аудиторией (с учетом распространенных перед матчем пригласительных билетов), сразу бросились к чужой штрафной площади и к 4-й минуте подали уже 3 угловых. В это время мог отличиться Миладинович. Сначала он не попал головой по мячу с линии вратарской площадки, а после розыгрыша следующего корнера его на мгновение опередил Вамбольт. Быстрый гол, призванный ошеломить и дезорганизовать соперника, не состоялся, и сочинцы принялись плести степенные многоходовые комбинации, используя всю ширину поля. Гости, однако, отнюдь не выглядели пассивными наблюдателями, не позволяя спокойно принимать мяч и доставлять его на убойную, как говорится, позицию. А то и сами завязывали интересные комбинации. Одна из них, продолжавшаяся больше минуты, закончилась-таки коварным ударом.

Хозяева в умеренном темпе продолжали прижимать соперника к воротам и, казалось, что гол – вопрос времени. Вот голкипер тюменцев в эффектном прыжке поймал мяч после удара Горунова. Вот вывели один на один с вратарем Барсова, который на секунду не поспел к мячу. Вот Бурмистров метров с 15-ти мощно пробил в дальний верхний угол – Вамбольт и тут был силён. А на 42-й минуте вообще голевой момент: оставленный без присмотра Песегов, находясь против ворот в 10-ти метрах от них, промахнулся, "щечкой" послав мяч над перекладиной.

После перерыва бесплодные, с преобладанием поперечных передач, комбинации сочинцев продолжились. Соперник нередко всем составом уходил на свою половину поля. Но вот – резкая контратака гостей, приведшая к угловому. Вышедший на замену Маринкович навесил на Чудина и тот, оставленный без присмотра, головой спокойно переправил мяч в сетку с линии вратарской – 1:0. Это был первый точный удар в исполнении тюменцев.

Таким образом вопрос о реванше за поражение (1:2) в первом круге отходил на второй план – теперь надо было спасать хотя бы одно очко. Выручил пенальти. В сутолоке вблизи ворот сибиряков придержали Обольского, и Песегов, как всегда уверенно, реализовал 11-метровый штрафной удар. А забить с игры так и не получилось, хотя в заключение сочинцам удалось создать, казалось, стопроцентные возможности. На 88-й минуте у Обольского не получился удар головой с нескольких метров от ворот. На 4-й, заключительной добавленной минуте, Юрганов с такого же расстояния, находясь почти против рамки, направил мяч… за боковую линию.

Главный тренер "Тюмени"

Горан АЛЕКСИЧ:

– Результат, конечно, для нас неплохой. Правда, в некоторых моментах нам повезло. "Сочи" – хорошая команда, и мы сумели противостоять ей. Временами выглядели даже лучше, чем в домашнем матче, который выиграли. А вот отношение судей беспокоит. Такие пенальти назначать нельзя. Рефери, считаю, помог хозяевам. Мы заслуживали и победу.

Главный тренер "Сочи"

Александр ТОЧИЛИН:

– К сожалению, не удалось реализовать выгодные моменты – не хватило исполнительского мастерства. К тому же соперник численно укрепил оборону, сыграв в 5 защитников. У нас же, очевидно, сказалось отсутствие из-за травмы опытного Касаева, который, надеемся, скоро поправится.

Владимир ВЕРЕЮТИН. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]