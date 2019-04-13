Вторая молодость Платановой аллеи

Платановая аллея – место историческое. Первые деревья на ней были высажены в 1913 году в честь 300-летия дома Романовых. Аллею удалось сохранить во время генеральной реконструкции Сочи-Мацестинского курорта в 30-х годах, пережила она и масштабную олимпийскую стройку. Является памятником природы регионального значения.

В минувшую среду на Платановой аллее состоялась экологическая акция, инициаторами которой стали активисты Русского географического общества. Депутаты местного и краевого парламентов, общественники и представители районной администрации высадили здесь пять молодых платанов. Высота саженцев – от двух с половиной до трех метров.

– Много старых деревьев за эти годы пришлось убрать из-за аварийности. Взамен старых мы сажаем здесь новые платаны. Надеемся, что они вырастут, и многие поколения сочинцев будут отдыхать в их тени, – подчеркнул глава Центрального района Сочи Андрей Терещенко.

Сегодня город совместно с Министерством природных ресурсов края уже наметил программу по омоложению Платановой аллеи. Традиция сажать деревья на ней продолжится. Анна МАРТЫНОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]