ЛИДЕР УГОДИЛ ПОД "КАТОК"

31-й тур первенства футбольной национальной лиги преподнес маленькую сенсацию: лидер "Тамбов" с крупным счетом 0:3 проиграл дома. Поражение главному претенденту на выход в премьер-лигу нанесла команда "Сочи".

Исход встречи решили стандартные положения. На 18-й минуте капитан гостей Песегов своим коронным обводящим ударом со штрафного открыл счет. Голкипер Шелия лишь проводил пулей пущенный мяч взглядом. А через несколько минут в ворота несколько растерявшихся хозяев влетел второй мяч: отличился Юрганов после подачи с углового. В дальнейшем почти до перерыва игра проходила под диктовку сочинцев, периодически создававших довольно выгодные для взятия ворот моменты. Их авторами были Казаев и Миладинович. Однако голкипер "Тамбова" сыграл безошибочно. Лишь за считанные минуты до окончания первого тайма хозяевам удалось создать пару более-менее опасных ситуаций вблизи ворот Заболотного.

Во второй половине встречи рисунок игры изменился, она стала спокойнее. Правда, так продолжалось недолго. Примерно за четверть часа до финального свистка арбитр назначил пенальти в ворота гостей. Однако мяч, пущенный с одиннадцатиметровой отметки, потряс перекладину. Вскоре хозяев поджидала новая неприятность: после двух предупреждений с поля был удален Бенито. В конце концов, тамбовчане почти всей командой ушли в оборону, но на 90-й минуте все-таки не справились с опекой лучшего бомбардира первого дивизиона Барсова, и он технично переиграл голкипера – 3:0. Это был 18-й забитый Максимом Барсовым мяч.

20 апреля команда "Сочи", находящаяся на третьем месте, встретится на стадионе "Фишт" с "Чертаново"; начало матча в 14 часов.

Владимир ВЕРЕЮТИН. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]