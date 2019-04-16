ПЕСНЯ ИЗ СТРОЯ – НА СЦЕНУ!

В Сочи большим гала-концертом завершился XXII фестиваль армейской песни "За веру! За отчизну! За любовь!".

Популяризация армейской песни и патриотическое воспитание молодежи – такова главная цель фестиваля. С каждым разом количество желающих принять участие в нем только увеличивается, и в этом году в Сочи на творческий смотр съехались более 500 военнослужащих различных родов войск.

Участие в фестивале приняли артисты ансамблей и оркестров разных силовых ведомств со всей России, а также гости из Белоруссии, Армении, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана.

В этом году участниками фестиваля стали представители Росгвардии, продемонстрировавшие номера в номинациях "Музыкальные ансамбли" и "Авторы-исполнители".

Ансамбль песни и пляски Южного округа Росгвардии (руководитель – майор Андрей Мирошниченко) исполнил композицию "Тишина". В номинации авторов-исполнителей с песней "Земля моя" выступила солистка Мария Бахарева.

В течение недели участники демонстрировали свое мастерство в шести номинациях, а в качестве членов жюри и почетных гостей по традиции выступили представители военных ведомств, солисты военных государственных ансамблей и члены Международного союза деятелей эстрадного искусства.

Соб. инф. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]