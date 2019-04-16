Пусть радость подарит тебе юбилей!

Каждый человек индивидуален, по-своему интересен, многогранен. Только порой и жизни бывает мало, чтобы открыть в человеке все его достоинства. И лишь дела оставляют глубокий след.

На днях юбилейную дату отмечает наша коллега Максименко Тамара Викторовна. В канун 55-летия хочется сказать о ней много теплых слов. Детство и юность Тамара провела в городе Козельске. С 5 лет жила с мамой, без отца, помощи было ждать неоткуда: и женскую, и мужскую работу делали сами. Получив образование в Калужском коммунально-строительном техникуме, по распределению поехала работать в Удмуртию.

В отпуске, находясь в Москве, познакомилась с парнем, который учился на курсах повышения квалификации бульдозеристов. С первой встречи поняла, что это судьба, и переехала жить на Черное море, уже к мужу. Родила двоих детей и после декретного отпуска вышла на работу в детский сад помощником воспитателя. Менялись директора, менялись названия учреждения, – Тамара Викторовна одна из немногих, кто остался верен своим жизненным принципам, своему призванию – работать с детьми. И ни разу не усомнилась в своем выборе, поэтому и работает на одном месте уже более 30 лет.

Ее всегда отличает организованность и профессионализм в работе с детьми, родителями и педагогами. Каждого ребенка она чувствует и знает по поведению, мимике, что он хочет, почему плачет. И дети благодарны ей за понимание: относятся к Тамаре Викторовне с уважением и любовью. Хотя она и бывает строгой, но всегда справедливой.

Наша коллега не ищет признания и не ждет наград, она скромна, исполнительна, добросовестна, трудолюбива, честна.

Тамара Викторовна – замечательная жена, мама и бабушка пяти внуков. В браке уже 34 года. Как в каждой семье, были и радости, и неудачи. Была тяжелая травма на работе у мужа. И только благодаря терпению, заботе и любви в семье, он смог быстро восстановиться. Но ни слова о том, что ей трудно, никто от этой сильной духом женщины не слышал.

Глядя на Тамару Викторовну, удивляешься, что ни переживания, ни заботы, ни трудности не сделали ее сердце черствым. Она всегда открытая, добрая, приветливая, воспитала такими же своих детей. А теперь уже и внуки радуют своими успехами в школе и театральной студии. Для них она самый надежный друг и всегда находит время. Внуки для нее радость и счастье. На совместных семейных праздниках – настоящее веселье, а на столе всегда свежая бабушкина выпечка. Она замечательная хозяйка. Успевает везде: на работе, в огороде, ухаживает за курами, кроликами, делает вкусные домашние заготовки.

Ко дню ее рождения коллектив готовится с энтузиазмом, поздравить хочется как-то по-особенному. Ведь этого человека ценят и уважают все!

Время летит стремительно. И какой бы ни была дата рождения, когда человек отдает свою любовь, он получает взамен еще больше.

Л. Пташник, социальный педагог. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]