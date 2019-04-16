АПРЕЛЬ – ПОРА ОТКРЫТИЙ

С 10 по 12 апреля в оздоровительном комплексе "Дагомыс" проходил XIII Региональный конкурс исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и младших школьников "Я – исследователь" Более 180 мальчишек и девчонок в возрасте от 5 до 10 лет из 121 образовательного учреждения 37 населенных пунктов Краснодарского края представили на суд компетентного жюри 169 исследований. Юные ученые ставили эксперименты, проводили опыты и делали свои первые шаги в мире открытий в четырех секциях: естествознание (неживая природа), естествознание (живая природа), в гуманитарной секции, а также в секции физики, математики и техники.

Заместитель главы города Сочи Анатолий Луцык, поприветствовавший конкурсантов и их наставников от лица мэра курорта Анатолия Пахомова, отметил, что детство – прекрасная пора для познания и открытия мира. Детям не приходится решать взрослые вопросы, их умы чисты и как губка впитывают информацию.

– Главное – уметь фокусироваться на том, что действительно интересно и важно конкретно для тебя, – отметил Анатолий Луцык. – Уверен, что многие из вас продолжат свой путь в мире науки и, возможно, станут выдающимися учеными, сделают великие открытия на благо человечества. Ну а мы всегда будем вас с радостью ждать в нашем теплом и гостеприимном Сочи.

Научные баталии продолжались два дня. Конкурсанты красочно, весьма занимательно и с детской непосредственностью доказывали, сколь многогранна и интересна жизнь начинающего исследователя. Ребята добывали электричество из яблок и соленых огурцов, давали вторую жизнь пластиковой бутылке, плавили камни и топили лед, выясняли, какая шапка лучше греет и сколько нужно спать ребенку, чтобы получать хорошие отметки в школе. А еще опресняли морскую воду, добывали эфирные масла из растений, снимали мультики, ткали ковры, открывали секреты "зеленой" и "мертвой" воды, активизировали вулканы, наблюдали за появлением из гусениц прекрасных бабочек, спорили с законами Ньютона, открывали магию чисел и отправляли в дальние полеты бумажную авиацию.

Итоги конкурса символично подвели в День космонавтики. Победителями в четырех секциях стали 18 мальчишек и девчонок, 10 из которых – сочинские школьники; 73 участника получили дипломы второй и третьей степеней. К слову, победители регионального этапа вернутся в "Дагомыс" уже через месяц. В конце мая в оздоровительном комплексе пройдет Всероссийский конкурс "Я – исследователь", в котором команде ученых из Краснодарского края предстоит доказать, что она лучшая.

Елена ЕРМАКОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]