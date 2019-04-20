Безопасный май

Совместное заседание городской антитеррористической комиссии и оперативной группы курорта состоялось в Зимнем театре На заседании антитеррористической комиссии города Сочи обсуждаются вопросы обеспечения безопасности на курорте. Напоминаем, в состав городской АТК входят также представители ФСБ, МЧС, УВД И ФСО. На совместное заседание антитеррористической комиссии Сочи и городской оперативной группы были приглашены представители органов исполнительной власти муниципального образования, главы внутригородских районов, руководители управляющих компаний и руководители по вопросам безопасности потребительской сферы. Собравшиеся обсудили вопросы обеспечения безопасности в местах массового скопления людей на майских праздниках. В праздничные дни охранять покой граждан в усиленном режиме будут более 700 сотрудников полиции, а также казаки и добровольные народные дружины.

– Также необходимо принять меры по надлежащей организации шествия "Бессмертный полк". Это очень популярная акция. На нее только в Центральном районе Сочи приходят 50 тысяч человек, – напомнил собравшимся мэр Сочи Анатолий Пахомов.

Места проведения массовых городских мероприятий проверят кинологи и взрывотехники, мемориалы возьмут под круглосуточную охрану. Участковые навестят ветеранов – проведут профилактические беседы по личной безопасности и охране имущества для защиты от мошенников. Глава города Анатолий Пахомов поручил проверить жилые гаражи и садовые товарищества. Анастасия ПАНИНА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]