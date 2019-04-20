ЧИСТЫЙ ГОРОД НАЧИНАЕТСЯ С КАЖДОГО

На еженедельной планерке в мэрии курорта обсудили подготовку к общегородскому субботнику, который состоится 20 апреля, и презентовали праздничную программу к 9 Мая Как часто вы убираете свою квартиру? А двор, где стоит ваш дом? А детскую площадку или сквер, находящиеся поблизости? Не для того, чтобы заработать лайки в соцсетях, а просто потому, что появилось свободное время или по велению души. Большинство читателей скажет, что для этого есть дворники и прочие специальные люди, которые получают за эту работу зарплату. И это правда. Но есть и гражданская позиция. К счастью, в нашем городе стало больше людей, для которых важно, по каким улицам ходят их дети и внуки, на каких пляжах они загорают и какой вид из окна открывается. Именно эти небезразличные горожане – активные участники субботников и различных акций по наведению порядка в нашем общем доме.

В первых числах апреля в Сочи стартовал месячник по наведению санитарного порядка. В социальных сетях появились фото и видеоотчеты районных администраций, управлений и департаментов мэрии курорта, управляющих организаций, ТОСов и домкомов о проделанной работе. Сотни очищенных от мусора придомовых территорий и детских площадок, десятки ликвидированных несанкционированных свалок и тысячи сочинцев, принявших участие в своего рода флешмобе чистоты. Последний штрих в эту практически идеальную картину подготовки курорта к открытию летнего сезона мэрия призывает горожан внести 20 апреля. Именно в этот день в Сочи объявляется общегородской субботник. Справедливости ради отметим, что социалистическая идея субботников прекрасно прижилась и в эпоху рыночных отношений. С одной стороны это экономически выгодное мероприятие, с другой – ничто так не сближает людей, как совместный труд на свежем воздухе, да и результат субботников, как правило, радует глаз.

– Мы активно готовимся к летнему сезону, в сознании большинства туристов Сочи – уютный, зеленый, но главное – чистый город, и мы должны к этому стремиться, – обратился глава города Анатолий Пахомов к своим коллегам в ходе планерного совещания. – Отодвинуть первомайские праздники и начало пляжного сезона не получится, а пирог, как говорится, дорог к обеду. Все проблемные места известны, алгоритм действия тоже ясен, требую максимально ответственно подойти к проведению общегородского субботника. Главы районов и сельских округов должны побывать во всех дворах, в том числе частных, чтобы поставить конкретные задачи, определить, какая необходима техника, сколько машин Спецавтохозяйства потребуется. Начальники управлений должны побывать в подведомственных предприятиях, посетить строительные базы. Особенно меня интересуют базы на Мацесте, которые прекрасно просматриваются с Дублера Курортного проспекта. Все должно быть приведено к единому архитектурному облику. В Адлере беспокоит состояние улицы Цветочной, а также территория гаражных кооперативов на берегу Мзымты. Гости курорта, прибывающие к нам самолетом, должны любоваться идеальной панорамой.

Также Анатолий Пахомов рекомендовал разобраться с бесхозным транспортом на городских улицах и завершить до 1 мая ямочный ремонт и нанесение разметки на дорожное полотно. Кроме того, как подчеркнул градоначальник, к 1 мая весь автобусный парк должен иметь систему безналичной оплаты проезда, а к 1 июня все транспортные средства, работающие на маршрутах, должны быть новыми, с кондиционерами и соответствовать требованиям доступности для маломобильных граждан.

Присутствовали на планерном совещании и представители подведомственного Росавтодору ФКУ Упрдор "Черноморье", которые пообещали к 1 мая сократить на федеральной трассе количество участков с реверсивным движением и максимально ускориться с ремонтом мостовых сооружений. Так, уже к 1 июня по мостам в Катковой Щели и Якорной Щели будет открыто движение, что касается мостовых сооружений в Вардане и Нижней Хобзе, то здесь есть проблемы с поставкой стройматериалов, которые доставляются на курорт железнодорожным транспортом. Анатолий Пахомов пообещал лично обсудить ситуацию с руководством ОАО "РЖД.

Затронули на планерке и проблему торговых рядов. По мнению главы города, киоски портят внешний вид курорта, но все же если мэрия позволила их сохранить, то торговать там должны исключительно местные жители.

– Если предприниматель зарабатывает в торговых рядах только тем, что сдает места в субаренду, то такие горе-бизнесмены нам не нужны,– подчеркнул Анатолий Пахомов. – Конечно, без торговых рядов и киосков в южном городе, наверное, не обойтись. Мы пошли навстречу, оставили их, как, например, в Дагомысе, но исключительно для того, чтобы поддержать местных жителей. Тот, кто берет киоск в субаренду, никогда не будет вкладываться в развитие объекта, потому что знает – это временно. Киоски и торговые ряды должны соответствовать единому архитектурному облику, они должны стать украшением улицы, города, а не темным пятном на его репутации.

Обсудили на планерном совещании и подготовку к празднованию 9 Мая. Как доложила вице-мэр Марина Бралюк, на сегодняшний день в Сочи проживают 2978 ветеранов, год назад их было – 3088.

– Все имена и фамилии известны, постоянно держим с ними связь. У нас работают программы "Согреем сердца ветеранов" и "Ветеран живет рядом", в рамках которых оказываем помощь как в бытовом, так и в информативном плане: ремонт квартир, вскопка огородов, помощь по дому, – сообщила Марина Бралюк. – Кроме того, у нас работает программа "Олимпийское здоровье", согласно которой ветераны могут пролечиться в санаториях или пройти физиопроцедуры в домашних условиях. Услугой "Санаторий на дому", к слову, воспользовались 894 человека. Кроме того, приводятся в порядок памятники и могилы ветеранов, у которых не осталось родственников. В этом году появилось 54 новых места захоронения, которые будут облагорожены за счет средств бизнеса.

Сами же праздничные мероприятия начнутся 6 мая со смотра-конкурса строевой песни на Театральной площади. На площади Флага пройдет спортивная акция "Рекорды Победы", на железнодорожных вокзалах – песенный флешмоб "Спасибо за мир", где прозвучат композиции военных лет, будут и традиционные мероприятия у мемориала "Подвиг во имя жизни" и акция "Свеча памяти", стартующая от "МореМолла", и традиционное шествие "Бессмертного полка"от Театральной площади, и фронтовая лирика в ротонде у морского вокзала. Ну и, конечно, 9 Мая в 22.00 небо над Сочи озарится огнями праздничного победного салюта.

Но это все в мае, в апреле же глава города Анатолий Пахомов призывает всех сочинцев максимально ответственно отнестись к наведению и, главное, к соблюдению чистоты и порядка на улицах родного города и приглашает всех на общегородской субботник, который проходит сегодня, – 20 апреля. Так что откладываем в сторону газету, берем в руки перчатки и мусорные пакеты и вперед – делать наш Сочи краше! Чистый город начинается с каждого из нас! Елена ЕРМАКОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]