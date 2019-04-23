СЛОВО КАПИТАНА

"Сочи" – "Чертаново" – 2:1 (1:1),

Голы: Колесниченко, 4 (0:1), Песегов, 10 (1:1), Песегов, 63 (2:1).

Удары (в створ ворот): 12(6) – 5(1).

Угловые: 12 – 1.

Голевые моменты: 2 – 1.

20 апреля. Сочи. Стадион "Фишт". 5356 зрителей (вмещает 44 287). Незадолго до матча игроки команды "Сочи" преподнесли ценные подарки ветеранам Великой Отечественной войны, посетили ряд местных школ, где дали мастер-классы, внесли вклад в восстановление численности редких и исчезающих растений России, высадив десятки саженцев дикого граната. Что ж, тем крепче дружеский контакт новой команды с болельщиками, которые уже прикипели к ней и поддерживают все горячее. Это ощущалось и на сей раз, тем более что матч получился на редкость упорным. Его интрига заключалась, прежде всего, в том, что встречались самые результативные на сегодняшний день команды ФНЛ, а сочинцы, между прочим, в этом отношении опережают москвичей потому, что в первом круге разгромили их с результатом 6:2.

Гости сразу и резко взвинтили темп, передавая мяч накоротке, чего, похоже, хозяева не ожидали, едва поспевая за соперниками, и несколько растерялись. На 4-й минуте один на один с голкипером выскочил Колесниченко. Заболотный бросился на перехват, однако немного не успел, и мяч, пущенный над ним парашютом, опустился в сетку – 1:0.

Сочинцы встрепенулись, а гости так же быстро, как забили, и словно убоявшись собственной прыти, отдали инициативу и тут же за это поплатились. Ломаев в броске парировал на угловой мяч, посланный Барсовым. Корнер исполнил капитан сочинцев Песегов. Исполнил блестяще, в классическом стиле незабвенного Валерия Лобановского. И мяч прямиком влетел в дальний верхний угол ворот – 1:1. Голкипер пытался убедить арбитра, что его подталкивали (вокруг него действительно образовалась целая куча игроков), но тот был непреклонен.

Вскоре хозяева, как им и подобает, уже вовсю хозяйничали на половине поля соперника, то и дело создавая довольно острые моменты, так что Ломаев трудился в поте лица. Лишь пару раз Прудников на максимальной скорости пытался прорваться к чужим воротам, и однажды ему это почти удалось. Недозволенным приемом его остановил Миладинович, за что и получил справедливое предупреждение. И началась вдруг цепная реакция: игра стала нервозной, последовали штрафные удары и новые желтые карточки. К счастью, это продолжалось недолго благодаря решительным действиям судьи Низовцева. К концу первого тайма игра окончательно выровнялась и успокоилась.

После перерыва хозяева, наученные горьким опытом, моментально завладели территориальным преимуществом. На 49-й минуте, Казаев, находясь в нескольких метрах от ворот, в прыжке не дотянулся до мяча. Лучший бомбардир первенства Барсов часто оказывался в окружении 2 -3 визави и, естественно, был бессилен им противостоять. Все же на 63-й минуте стадион взорвался аплодисментами. Их вновь заслужил Песегов, метров с 30-ти, уже в стиле дальнобойного Йожефа Сабо, "выстрелив" точнехонько в правую "девятку". Голкипер, тем не менее, лишь на ладонь не дотянулся до мяча, распластавшись в броске.

Выйдя вперед, сочинцы продолжали диктовать условия; они были техничнее в отборе мяча, почти не ошибались в передачах. В целом оказались мобильнее и сообразительнее. Энтузиазма им добавили удачные замены: Горбунов, Обольский расшатывали оборону на высоких скоростях и при малейшей возможности опасно обстреливали ворота. У гостей же, доселе столь результативных, удачный удар на 4-й минуте так и остался единственно точным. Главный тренер "Чертаново" Игорь ОСИНЬКИН:

– Мы успешно начали, но быстро и пропустили ответный мяч. Хозяева почти постоянно доминировали, показали хорошую игру. У нас же внутренние проблемы: не хватает глубины состава. Мы стали меньше пропускать, но и меньше забиваем. Сегодня, к тому же, сказалась психологическая неустойчивость. По поводу первого забитого нам мяча скажу, что, возможно, вратарю помешали. Это, однако, решает судья. Главный тренер "Сочи" Александр ТОЧИЛИН:

– Тяжелая игра. Наверное, пока самая тяжелая в сезоне. Мы уважительно относились к сопернику, и он того достоин. Мы прежде всего старались обезопасить свои ворота, но и моментов для взятия чужих создали немало. Играли в 5 защитников, однако это не значит, что – от обороны. Действовали, считаю, агрессивно и разнообразно.

Владимир ВЕРЕЮТИН. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]