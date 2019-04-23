ЛЮДИ и КОЗЫ

Сегодня уже никого не удивишь прогулками верхом на коне и даже на верблюде. Но сочинские бизнесмены-организаторы пошли немного дальше. И предложили милую экскурсию, которая не требует особых подходов: встречу с козами.

Маленькая козья ферма сначала была создана для, как говорится, удовлетворения потребностей населения в молоке. Козье молоко, как известно, используется не только в диетическом питании, но и в лечебном. Оно гипоаллергенно, повышает иммунный статус организма, чрезвычайно питательно и подходит как взрослым, так и детям при проведении реабилитационных мероприятий после продолжительной болезни.

Предприниматели смекнули, что не только молоко интересно покупателям, но и общение, контакт с животными. Причем неописуемый восторг вызывают козлята. Если погладить такое чудо природы, поиграть с козленком несколько минут, то улучшается настроение. У детей эти милые беленькие и серенькие создания вызывают просто фейерверк положительных эмоций.

– Общение с животными, особенно являющимися героями сказок, лечебно, – говорит детский психолог, кандидат педагогических наук Марина Новак. – Не зря сейчас популярны контактные зоопарки. Погладив животное, поконтактировав с ним хотя бы несколько минут, можно избавить ребенка от страхов, застенчивости, вылечить даже заикание. Поэтому такие услуги в туристическом бизнесе будут всегда востребованы. Кроме того, у детей, да и у взрослых, такие экскурсии пробуждают жалость к братьям нашим меньшим, блокируют агрессию. А этот эмоциональный фон, к сожалению, отмечается в современном обществе.

Но самое трогательное – организаторы "козьей" экскурсии предлагают посетителям покормить малюток с рожка. Вот тут выстраивается очередь! Дети потом долго вспоминают моменты, когда козленок тянулся к бутылке с молоком...

Так как козья ферма находится неблизко к городу, здесь же, в столовой, предлагают отведать экопродукты – молоко, сыр и другую вкуснятину, изготовленную из козьего молока.

У хозяев в планах развести коз разных пород, какие только есть на белом свете. Сейчас они договариваются о доставке племенных животных с животноводами из разных стран. Новая Зеландия пообещала продать необыкновенных пушистых карликовых коз, которые вырастают не больше собаки-дворняги.

В планах также продажа изделий из шерсти и пуха. Уже начались поиски мастериц, которые бы могли изготавливать пряжу, вязать из нее...

Сейчас у хозяев достаточно много пуховых и шерстяных пород коз – оренбургская горноалтайская, придонская тувинская, советская шерстяная... Но многие из этих пород требуют и особого подхода и не всегда комфортно себя чувствуют в условиях влажного климата южного черноморского взморья.

Содержание коз не требует чрезмерных вложений. Корма для них в Большом Сочи много. А потому бизнес оправдывает себя. Теплые носочки и варежки из жаркого Сочи будут греть нашего гостя всю суровую русскую зиму, напоминая о счастливых днях, проведенных на курорте. Татьяна КАЛИНЧЕНКО. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]